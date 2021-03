Seit vielen Jahren ist ECPAT Deutschland e.V. auf der Internationalen Tourismusbörse Berlin (ITB) vertreten, um für den Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung gemeinsam mit der Tourismusbranche zu sensibilisieren und gemeinsam den Schutz der Kinder weiterzuentwickeln. In diesem Jahr sind wir somit auch Teil des besonderen online Formates der ITB Berlin NOW 2021. Von Dienstag, 09. März bis Freitag, 12. März trifft sich die Tourismusbranche auf einer digitalen Plattform, die jeweils von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet ist.



ECPAT Deutschland informiert über das Thema Kinderschutz im Tourismus im Rahmen unseres virtuellen Standes (ECPAT Germany BrandCard). Dort sind wichtige Informationen, Publikationen, Links und Videos hochgeladen, die Besucher*innen anschauen können. Sie können mit uns ebenfalls über den ShowRoom in Austausch treten, der auf der BrandCard zu finden ist. Dort geben wir kleine Inputs, wie bspw. einen Überblick zu unserem Schulungsangebot oder einen morgendlichen Austausch mit täglich variierenden Themenschwerpunkten.



Zusätzlich ist ECPAT Deutschland im Responsible Tourism Café vertreten. Gemeinsam mit unseren Partner*innen von Tourism Watch - Brot für die Welt, The Code, dem Roundtable Human Rights in Tourism und dem Studienkreis für Tourismus und Entwicklung, freuen wir uns auf Besucher*innen in der Café-Ecke „Human Rights & Participation“. Hier gibt es ebenfalls interessante Inputs rund um die aktuellen Themen Menschenrechte, Kinderrechte, Veränderungen in Zeiten der Pandemie, Risikoanalyse, verantwortungsvoller Tourismus, Digitalisierung, ToDo Award und vieles mehr.



Gönnen Sie sich eine kleine Pause, um bei einem gemütlichen Kaffee den Austausch zu diesen Themen mit uns zu suchen!



Alle Veranstaltungen von ECPAT Deutschland sowie weitere Events von Kooperationspartnern finden Sie hier auf unserer Homepage. Darüber gelangen Sie einfach und direkt zu den Veranstaltungen.



Besuchen Sie uns auf der ITB NOW 2021: ECPAT Germany BrandCard

