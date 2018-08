Gipfelstürmer

Es lief alles - fast - nach Plan. Bernhard Moser, Initiator und Ideengeber von eat! berlin, sollte am Sonntag, 26. August 2018 in der Sennhütte am Arlberg mit einigen seiner Berliner Lieblingsköche beim Kulinarik & Kunst Festival in St. Anton ein gastronomisches Highlight setzen. Zugesagt zur kulinarischen Bergtour hatten die Sterneköche Michael Kempf vom Restaurant Facil, (2 Sterne, 18 Punkte ) und sein Küchenchef Joachim Gerner, Marco Müller vom Rutz (2 Sterne, 18 Punkte), Pauly Saal-Küchenchef Arne Anker (1 Stern, 16 Punkte), die Sterneköchin Sonja Frühsammer (1 Stern, 17 Punkte) sowie TV-Köchin und Youtuberin Felicitas Then.



Familienzuwachs sprach dann ein mächtiges Veto bei Marco Müller und Bernhard Moser. Müller, frischgebackener Vater von Zwillingsmädchen, schickte seinen Souschef Dennis Quetsch und Kollege Jascha Graf. Auf die Geburt von Mosers zweiter Tochter warten alle noch gespannt - die gut gelaunte Seilschaft musste auch ohne ihn los.



40 begeisterte Gäste kamen in den Genuss des folgenden 5-Gänge-Menüs:



Vorspeise Arne Anker: Hiramasa Kingfish, Kürbis, Granatapfel, Zatar



Suppe Felicitas Then: Ramen „Berliner Eisbein Style“



Zwischengang Dennis Quetsch: Nordsee Muschel, Molke, alter & neuer Kohlrabi, Kapuzinerkresse



Hauptgang Michael Kempf: Short Rib vom Wagyu Rind, Wassermelone, Artischocke und Liebstöckl



Dessert Sonja Frühsammer: Rote Grütze mit Sauerampfereis



Die Weine des Abends wurden ausgewählt und präsentiert von den österreichischen Weingütern Wieninger, Direder und Ernst. Temperamentvolle Gastgeber waren Tanja und Markus Senn und das Team der Sennhütte in St. Anton. Fazit des Abends am Arlberg: Wiederholung unbedingt erwünscht!



Kulinarik & Kunst



Noch bis zum 09.09.2018 findet das 4. Kulinarik & Kunst Festival in St. Anton am Arlberg mit 40 Sterneköchen, 30 Top Winzern und 30 Weltklasse Künstler statt. ***Köche unter anderem: Kevin Fehling, Klaus Erfort, Norbert Niederkofler, Andrea Tortora. Weiterhin dabei: Albert Adria, Tanja Grandits, Nedad Mlinarevic und viele mehr. Das Programm und Details zu Köchen, Winzern, Künstler hier: www.kulinarikkunst.org/de/events

eat berlin GmbH

eat! berlin ist "eines der lockersten und innovativsten Gastrofestival Europas" (Neue Zürcher Zeitung) und eines der zehn besten Feinschmeckerfestivals der Welt (Traveller's World Luxus- und Reisemagazin). Immer Ende Februar stehen viele Spitzenköchinnen und -köche aus Berlin, Deutschland und dem Ausland in Berlin am Herd. Da kommen schon mal 30 Sterne oder über 100 Hauben zusammen. Die achte Ausgabe findet vom 21.2. bis 3.3.2019 statt, wieder in den schönsten Restaurants und Küchen der Stadt und an exklusiven und ungewöhnlichen Orten.





