Der schluckt fast alles

Die großvolumige Sporttasche mit getrenntem Bodenfach – ein Evergreen mit Kult-Tendenzen. Eine reisetaugliche Neuinterpretation dieses Klassikers ist der Expanse Drop Bottom Wheeled Duffel von Eagle Creek. Mit seinem immensen Volumen und durchdachtem Design ist das praktische Rollgepäck perfekt für Menschen, die mit viel Ausrüstung reisen. Ob beim (Eis-)Hockeytraining, zum Skiwochenende oder Kite-Ausflug – der Drop Bottom Wheeled Duffel macht immer dann eine gute Figur, wenn viel Stauraum und die Trennung von Bekleidung und Ausrüstung gefragt sind. Und für seine kompromisslose Haltbarkeit bürgt Eagle Creeks einzigartige ‚No Matter What’ Garantie!



Eagle Creek bietet mit seiner neuen Expanse Serie im Winter 2017 eine Produktlinie für eine jüngere Zielgruppe mit einem hohen Anspruch an Qualität. Der Expanse Drop Bottom Wheeled Duffel eignet sich für den sportlichen Reisenden oder einfach fürs Training, wenn mal etwas mehr Ausrüstung anfällt. Die Trennung von Boden und Hauptfach lässt sich beim Drop Bottom Wheeled Duffel mittels Reißverschluss bei Bedarf öffnen und aufgerollt verstauen, so dass ein einziger großer Stauraum entsteht. Diverse Reißverschlussfächer und außenliegende Befestigungspunkte bieten genügend Verstaumöglichkeiten. Weil Langlebigkeit kein bloßes Lippenbekenntnis sein soll, untermauert Eagle Creek dieses Versprechen mit seiner einzigartigen ‚No Matter What’ Garantie. Im Klartext: Bei jeglichem Materialversagen wird dem Besitzer des Expanse Drop Bottom Wheeled Duffel durch Reparatur oder Austausch ein funktionsfähiges Gepäckstück zur Verfügung gestellt – No Matter What!



Technische Details

Expanse Drop Bottom Wheeled Duffel

Volumen: 129 Liter

Gewicht: 3,76 kg

Farben: black, stone grey, twilight blue, volcano red

Empfohlener Verkaufspreis: 200 Euro

Eagle Creek Europe Ltd

inspired by travelTM



Eagle Creek wurde 1975 in Südkalifornien gegründet und entwickelt seit jeher funktionale und vielseitige Gepäcklösungen für anspruchsvolle (Abenteuer)Reisende. Der Fokus der Produkte liegt auf Robustheit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Mit ihrem "Adventure Travel Gear" schufen die Amerikaner ein völlig neues Marktsegment, in dem sie bis heute Marktführer sind. Eagle Creek gehört zur VF Corporation und vertreibt in 30 Länder. Die Europazentrale befindet sich in Irland.

