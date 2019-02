Der World Wheel Award 2019 by VAU-MAX.de

20.02.19

Heute endete das letzte Duell im Viertelfinale Rotiform gegen Rad 48, aus dem Rotiform mit 71% der Stimmen als klarer Sieger hervorging. Immerhin schnitt Rad 48 mit 29% unter den Verlierern des Viertelfinales noch am besten ab. Messer, Borbet und RH Alurad dagegen kamen bei ihren starken Gegnern wie BBS (83%), OZ (82%) und Vossen (88%) förmlich unter die Räder.



Damit stehen die Partien im Halbfinale fest, die zwei höchst spannungsgeladene Duelle versprechen. Die erste Partie findet am kommenden Freitag, 22. Februar, statt, bei der BBS auf OZ trifft. Am Samstag, 23. Februar, stehen sich ebenfalls zwei äußerst starke Gegner gegenüber, Vossen und Rotiform. Die beiden Gewinner treten dann im Finale gegeneinander an, das am Sonntag, 24. Februar, stattfindet.



Die Leser entscheiden auf Facebook mit ihrer Stimme, wer den ersten World Wheel Award gewinnt und für sie die schönste, die beste und geilste Felge baut!



