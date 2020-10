Kräftige und facettenreiche Weine passen perfekt zu intensiven Fleischgerichten. Was im Foodpairing schon seit jeher gilt, haben nun vier Grillblogger auch optisch umgesetzt. Die beiden kalifornischen Rotweine Carnivor Cabernet Sauvignon und Zinfandel haben die Fleischfans hinter bigbbq.de, Red Mountain BBQ, Grill-Guru und Bacon zum Steak nicht nur wegen ihres Geschmacks und Namens überzeugt – schließlich bedeutet das lateinische Wort Carnivore Fleischfresser–, sondern auch, weil sie sich fotografisch ideal zusammen mit gutem Fleisch inszenieren lassen.



„Genauso, wie wir großen Wert auf leistungsstarke, innovative Grills und hochwertiges Fleisch legen, achten wir immer ganz besonders auf perfekt abgestimmte Rotweine“, sagt Oliver Gawryluk von bigbbq.de. „Und wir wissen genau, was uns, unseren Gästen und unseren Lesern schmeckt.“ Sascha Roterberg von Red Mountain BBQ ergänzt: „Ein kühles Bier gehört zum Grillen dazu, keine Frage. Aber wenn die Gerichte etwas raffinierter und edler werden, braucht es manchmal einen richtig guten Wein. Genau dann greifen wir gerne zu einem Rotwein von Carnivor.“



Picture your inner Carnivor



Im Rahmen der Bloggeraktion “Picture your inner Carnivor“ waren die vier Teilnehmer aufgerufen, den Cabernet Sauvignon oder Zinfandel fotografisch auf besondere Art und Weise in Szene zu setzen. Herausgekommen sind nicht nur außergewöhnliche Bilder von Carnivor in Verbindung mit kreativen Fleisch- und Grillgerichten, sondern auch spannende Rezepte zu oder mit dem Wein. Die Blogbeiträge der Fleischprofis finden sich unter den folgenden Links: bigbbq.de, Red Mountain BBQ, Grill-Guru und Bacon zum Steak.



Über Carnivor



Ein Großteil der Trauben für Carnivor Cabernet Sauvignon und Zinfandel stammt aus den Weinbergen der für den Weinbau bekannten kalifornischen Stadt Lodi. Dort reifen sie besonders intensiv, da das mediterrane Klima für warme Tage und kühle Nächte sorgt. Der kräftig rubinrote Cabernet Sauvignon hat Noten von Eichenholz, Karamell, Espresso, Schokolade und dunklen Beeren, während der opulente, kräftig dunkelrote Zinfandel Aromen von reifer Brombeere, Pflaume, Boysenbeere, Gewürzen, Mokka und dunkler Schokolade aufweist. Weiche Tannine und ein voller, fruchtbetonter Charakter sind typisch für beide Carnivor-Weine.



Weitere Informationen finden Sie auf www.carnivorwine.com

(lifePR) (