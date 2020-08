Pressemitteilung BoxID: 812155 (DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank)

Deutsche Unternehmen erholen sich

Die wirtschaftliche Erholung, die mit den ersten Lockerungen im Mai begonnen hat, setzt sich auch in den Sommermonaten fort – das zeigt der Anstieg des ifo-Geschäftsklimaindex von 90,4 Punkten im Juli auf 92,6 Zähler im August. Die deutschen Unternehmen schätzen ihre Lage im August besser ein als in den Vormonaten. Auch ihre Geschäftserwartungen sind gemäß aktueller ifo-Umfrage bereits zum vierten Mal in Folge angestiegen.



Besonders auffällig ist, dass die Erwartungen insgesamt so positiv sind wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. In den meisten Branchen macht sich also wieder Optimismus breit, auch in der zuletzt heftig gebeutelten Industrie. Nur im Handel bleiben die Erwartungen der ifo-Umfrage zu Folge weiter pessimistisch. Hier dürfte die Angst vor einer zweiten Corona-Welle und neuen Einschränkungen in den letzten Wochen stärker geworden sein. Auch in der Bauwirtschaft sind die Erwartungen eher verhalten. Hier allerdings – anders als beim Handel – ausgehend von einem sehr hohen Niveau.



