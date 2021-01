Am 21. Januar 2021 heißt es wieder Namaste in den Dubai Parks and Resorts. Dann stehen Freizeitparkfreunden neben dem von Hollywood inspirierten Themenpark MOTIONGATE™ auch die weltweit einzigartigen BOLLYWOOD PARKS™ wieder offen. Nachdem die Filmaction aus Bombay hier bisher über faszinierende 3D-Simulatoren erlebbar gemacht wurde, erwarten die Besucher nun zudem neun echte Fahrgeschäfte. Darunter ein ganz spezielles Hochgefühl für Adrenalin-Junkies: In 140 Metern Höhe fliegen sie im Bollywood Skyflyer über die schillernde Fantasiewelt. Das rasante „Swing Ride“ (Kettenkarussell) ist weltweit das höchste seiner Art. Am Boden warten acht neue Familienattraktionen auf ihre Besucher. Das Bollywood-Erlebnis wird komplettiert mit einem indischen Basar und authentischer Gastronomie.



Die schrittweise Eröffnung der Dubai Parks and Resorts nach der Corona-Pause geht in die nächste Phase. Freuen dürfen sich vor allem Anhänger der indischen Filmszene, die in den BOLLYWOOD PARKS Dubai in eine Welt eintauchen können, die in dieser Form einmalig ist. Mit der Wiedereröffnung wird der Spaß für die ganze Familie noch größer. Das Highlight: der 140 Meter (460 Fuß) hohe Bollywood Skyflyer. Nirgends sonst auf der Welt fliegen Schwindelfreie an Kettenschaukeln höher durch die Luft. Es gibt ihnen das Gefühl, als ob sie gleichzeitig Schaukeln und Drachenfliegen. Für ordentlich Bauchkribbeln sorgen zusätzliche Bewegungen wie Heben, Fallenlassen und Drehen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die Mitfahrer sitzen auf freischwingenden Doppelsitzen, die sich auf und ab bewegen und um den riesigen Turm drehen. Wer den Höhenflug mit offenen Augen genießen kann, wird mit einer fantastischen Aussicht auf den Freizeitpark und die Umgebung belohnt.



Weniger schwindelerregend, dafür familientauglich drehen sich weitere acht brandneue Attraktionen inmitten des liebevoll nachgebildeten Filmschauplatzes. Die Fahrgeschäfte sind inspiriert von der indischen Kultur und Architektur. So können Coaster-Freunde beispielsweise das Taxi No.1 besteigen, eine aufregende 88 Meter lange Familien-Achterbahn im Stil von Mumbais berühmten gelb-schwarzen Taxis. Herzhaftes Kreischen verspricht auch eine Runde Rodeo Ki Sawari mit dreifacher Drehung, die die traditionelle indische Rodeo-Erfahrung simuliert. Festlich beleuchtet dreht das 55 Meter hohe Riesenrad Wheel of Stars seine Runden mit großen und kleinen Fans. Hawa Hawai vermittelt den Eindruck, auf einem Drachen zu fliegen. Eine Mansoon Masti Fahrt ist ein wirbelndes Monsun-Abenteuer während Tanga No. 13 seine Fahrer auf eine magische Reise um das Gateway of India in seinen kunstvoll verzierten Pferdekutschen mitnimmt. Ebenfalls erweitert wurde das gastronomische Angebot des Bollywood Themenparks und umfasst nun ein authentisches indisches Restaurant, Namaste India, sowie aromatische Street Food-Erlebnisse im gesamten Park. Die weiteren Facetten des geschäftigen Mumbais werden in den detailgetreu gestalteten Straßenzügen erlebbar. Hier lädt der neue Bollywood Souq Bazaar zum Bummeln ein. Feilgeboten werden besondere Souvenirs von handwerklichen Produkten bis Mode aus Indien.



Nicht verpassen: Zum Abschluss eines aufregenden Tages dürfen die Besucher das romantische Bollywood auf sich wirken lassen. In der Dämmerung wird die gewaltige Treppe vor dem Palast Rajmahal zur Bühne für eine fulminante Tanz-Show.



Ausblick: Für das Jahr 2021 sind weitere Neuerungen in den BOLLYWOOD PARKS™ Dubai geplant: unter anderem die erste Achterbahn aus Holz in der arabischen Region, der Bombay Express, der einen weiteren Weltrekordtitel einbringen wird.



Öffnungszeiten: Samstag bis Donnerstag: 12 bis 21 Uhr, Freitag 12 bis 22 Uhr



Eintrittskarten: Ein Tagesticket für BOLLYWOOD PARKS™ Dubai kostet umgerechnet rund 49 Euro / 220 AED pro Person bei Online-Buchung (vor Ort etwa 61 Euro / 275 AED). Für Kinder unter drei Jahren ist der Eintritt frei. Online-Reservierung empfohlen aufgrund der aktuellen COVID-19-Sicherheitsmaßnahmen und begrenzter Kapazität. Kombi-Tickets mit MOTIONGATE™ und/oder LEGOLAND® DUBAI und LEGOLAND® Water Park erhältlich. www.dubaiparksandresorts.com/de/welcome.



Über BOLLYWOOD PARKS™ Dubai



BOLLYWOOD PARKS™ Dubai ist Teil von Dubai Parks and Resorts. Der erste Bollywood-Freizeitpark der Welt basiert auf authentischen indischen Filmerlebnissen. In den fünf Themenbereichen Bollywood Boulevard, Mumbai Chowk, Rustic Ravine, Royal Plaza und Bollywood Filmstudios dreht sich alles um einige der populärsten Filme aus Mumbai. Sie sind die Inspirationen für die farbenfrohen Geschichten, mutigen Stunts und fesselnden Tanzszenen. Auf den fünf Bühnen Crossroads, Mumbai Express, Rangmanch, Stars on Steps und Cinema Circle sind bis zu 20 Live-Shows täglich zu sehen. Mit 25 Rides bietet der Familienpark ein großes Angebot an außergewöhnlichen 3D-simulierten und echten Fahrgeschäften. Authentische Gastronomie von Street-Food bis zum Mogul-Dinner komplettiert das Bollywood-Erlebnis. www.bollywoodparksdubai.com, @bollywoodparksdubai.

(lifePR) (