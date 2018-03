Greeningfaktor 1,0 "Leguminosen" und Futterbau kombinieren!

Seit 2018 können Mischungen aus Leguminosen und Nichtleguminosen als Greening-Maßnahme "Leguminose" auf ökologischen Vorrangflächen mit dem Faktor 1,0 angebaut werden. Erfüllen Landwirte die Auflagen, können auf diesem Weg Greening und Futterbau miteinander kombiniert werden.



Die Deutsche Saatveredelung AG (DSV) bietet hierfür Mischungen an, die einen deutlich hohen Leguminosenanteil mit leistungsstarken Gräsersorten kombinieren. Die bewährte Mischung TerraLife® FutterGreen gibt es nun auch als mehrjährige Variante. Beide Mischungen bestehen vorwiegend aus Leguminosen wie z.B. Rotklee, Inkarnatklee oder Schwedenklee, so dass sich diese bestandesbildend entwickeln können.



Für Varianten mit Luzerne bietet die DSV die Luzernegrasmischung COUNTRY 2056 und das Leguminosengemenge COUNTRY 2057 an.

