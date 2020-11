In den letzten Tagen haben den DRK-Kreisverband Karlsruhe e.V. mehrere Anfragen erreicht, ob das DRK auch zu Corona-Zeiten, Hausbesuche durchführt und Hausnotrufgeräte anschließt.



Gerade jetzt in den schweren Zeiten von Corona, wenn wenig Kontakte zu Familie und Freunden bestehen, sieht sich das DRK gefordert, den Familien Sicherheit zu geben. Die Außendienst Mitarbeiterinnen des DRK sind mit Schutzkleidung und Schutzgegenständen zum Eigenschutz ausgerüstet und schließen weiterhin Hausnotrufgeräte persönlich vor Ort an.



Bei Fällen, in denen im Haushalt Corona gemeldet ist, werden die Anschlüsse auf eine Warteliste gesetzt bis die Quarantäne der betreffenden Personen abgelaufen ist. Die DRK-Notrufsysteme bieten Sicherheit und Geborgenheit in den eigenen vier Wänden. Weitere Einzelheiten unter www.drk-karlsruhe.de oder unter Telefonnummer: 07251-922 172.

