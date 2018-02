Sechs Themen, sechs Perspektiven, eine Destination: Dresden Elbland geht mit neuen Imagefilmen in die Online-Offensive - und öffnet die Herzen

Seit 2017 vermarkten sich Dresden und das Elbland unter einem gemeinsamen Dach: als neue erweiterte Reisedestination „Dresden Elbland“. Um nachhaltig, authentisch und sympathisch für das Reiseziel zu werben, hat sich die Dresden Marketing GmbH (DMG) für eine Videokampagne entschieden – und dabei ähnlich wie bereits mit der Produktion eines eigenen Alexa-Skills für die Stadt Dresden neue Wege beschritten. Die Weltpremiere der sechs Clips findet heute im Programmkino Ost in Dresden statt.



„Sehr viele Facetten, sehr viele spannende Menschen, sehr viele gute Filmemacher – zu viel, um alles über nur einen Imagefilm zu transportieren. Also haben wir die Vielfalt von Dresden und dem Elbland in Themenschwerpunkten zusammengefasst und entsprechend sechs Videos beauftragt“, sagt Kai Schulz, Geschäftsführer der DMG, der offiziellen Dachmarketingorganisation der Stadt Dresden. Zur heutigen Weltpremiere hat die DMG Vertreter aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und der Kreativbranche sowie Journalisten, beteiligte Akteure und Agenturen eingeladen. „Wir sind schon sehr gespannt, wie die sechs neuen Videoclips ankommen. Schließlich wollen wir damit in den kommenden Monaten viele Menschen aus dem In- und Ausland für Dresden Elbland begeistern“, sagt Schulz weiter.



Sächsische Kreative am Werk



Mit Konzept und Produktion wurden ausschließlich sächsische Agenturen beauftragt. Das Besondere an der Umsetzung: Die Kreativen hatten vergleichsweise freie Hand – festgelegt waren lediglich die Themen sowie die Zielgruppen beziehungsweise Kanäle, die bedient werden sollen. „Authentische Markenführung – so lässt sich unser Ansatz am besten beschreiben“, erklärt Marco Blüthgen, Leiter Markenmanagement und Marketing Services der DMG und für das große Videoprojekt verantwortlich. „Wir wollten keinen Blick auf die Destination vorgeben, bewusst individuelle Stile zulassen. Und wir haben uns gefragt: Wer kann unsere Leidenschaft für die Destination am besten transportieren? Wir glauben, vor allem Menschen, die sie mit uns teilen.“ Und so kommen in den Videos neben spannenden Ansichten von Stadt und Region auch unterschiedlichste Menschen aus Dresden Elbland zu Wort: Verse zitierend, an der Elbe singend, mit kurzen Statements und sogar mit einem Liebesbrief an ihre Stadt. „Viel Herz macht echte Emotionen. Und das macht – so hoffen wir – viele Menschen zu echten Fans von Dresden Elbland“, so Blüthgen weiter.



Sechs Themen – sechs Filme – sechs Blicke



Alle sechs Videos erzählen ihre Geschichte und das in der individuellen Handschrift ihrer Macher.



„Leben am Fluss“: Dass die Elbe einen großen Anteil am besonderen Dresdner Lebensgefühl hat, setzt das Video „Leben am Fluss“ der Dresdner Agentur Knitterfisch in Szene. Entstanden sind 1:46 Minuten Sommerfeeling mit gemeinsamen Abenden auf den Elbwiesen, Blockbustern bei den Filmnächten, Sport auf dem Elberadweg oder dem Feierabend in einem der zahlreichen Biergärten.



„Dresden Neustadt“: Im Szeneviertel der Stadt werden die Nacht zum Tag und die Tage zur Reise durch ein pulsierendes, hippes, wildes Stück Dresden. Die Dresdner Agentur Cromatics zeigt die Neustadt in 1:47 Minuten Streetart-bunt, jung und wild, überraschend anders. Um den besonderen Style der Dresdner Neustadt einzufangen, wo vor allem Künstler, Studenten und Familien wohnen und arbeiten, holten sich die Cromatics den bereits mehrfach ausgezeichneten Audiovisual-Artist Sebastian Linda und den Videograher David Campesino an Bord.



„Dresden Elbland“: Das Dresdner Team der Agentur Zebra hat sich ganz auf Dresden Elbland eingelassen. Das gleichnamige Video (1:33 Minuten) nimmt die besondere Verbindung von Stadt und Region auf und präsentiert die Destination, die sich erst seit 2017 gemeinsam vermarktet, als spannendes Erlebnis zwischen Stadt und Natur, Auszeit und Aktivität, Kultur und Genuss.



„Dresdner TALente“: In 5:06 Minuten – und damit dem längsten der sechs Filme – erzählt die Dresdner Agentur ravir film Geschichten von Dresdnern: von ihrem Alltag, ihren Leidenschaften, ihrer Sicht auf die Stadt. Dazu gehören der Germanistik-Student und Musiker Ezé Wendtoin aus Burkina Faso, der an der Elbe entlangschlendert und dabei die Liebe zu seinem Dresden besingt. Oder Ingrid Beier, die als „Dynamo-Omi“ einer der ältesten Fans des Fußballclubs ist und klare Erwartungen an ihre „Jungs“ hat. Christian von Olshausen zählt mit seinem Unternehmen Sunfire zu den innovativsten Vertretern seiner Sparte weltweit. Oder der Künstler Lutz Fleischer, der ohne viele Worte zu verlieren über seine Arbeit und Dresden erzählt.



„Convention meets Culture“: Der Dynamik des Kongressstandortes Dresden widmet sich der Clip „Convention meets Culture“ der Leipziger Produktionsfirma Twenty4Pictures (2:30 Minuten). „Hier tagt die Welt“ – das ist die Botschaft, mit der die Speaker Dresden als professionelle Gastgeberstadt für Kongresse und Tagungen mit kurzen Wegen, guter Verkehrsanbindung, professionellen Tagungsorten und großartigen Möglichkeiten für Rahmenprogramme zwischen Semperoper und Weintour im Elbland zeigen.



„Liebes Dresden“: „Du bist so schön unperfekt“ heißt es im Video „Liebes Dresden“ (3:15 Minuten), in dem Auszüge aus fünf ganz persönlichen Briefen im Mittelpunkt stehen. Liebeserklärungen an ihre Stadt, vorgetragen von den Briefeschreibern selbst wie der Schauspielerin Monika Hildebrand, der Grand Dame der Dresdner Theaterbühnen. Zu Wort melden sich auch Eventmanager Clemens Lutz, der in der Stadt vor allem durch seine besonderen Gastronomiekonzepte bekannt ist, oder Studentin Linda Schönherr. Mit diesem Clip ist Makai Europe aus Leipzig eine besonders liebevolle und authentische Ode an Dresden gelungen.



Spannungsbogen bis in den Sommer



Veröffentlicht werden die in deutscher und englischer Sprache vertonten Filme nicht sofort komplett, sondern Schritt für Schritt bis zum Sommer 2018. „Wir wollen einen Spannungsbogen aufbauen, jedem einzelnen Clip genügend Zeit geben und neugierig machen auf den nächsten Film“, so Blüthgen. Ziel ist es zudem, schnellstmöglich große Reichweiten zu erzielen. Daher setzt die DMG bei der Veröffentlichung auf eine konsequente Online-First-Strategie. Die Videos werden zunächst nur in den eigenen Social Media- beziehungsweise Online-Kanälen – facebook.com/visit.dresden, youtube.com/visitdresdennow und mediaserver.dresden.de. – eingebunden sowie über die Partner aus Stadt und Region verbreitetet. Das erste veröffentlichte Video ist „Liebes Dresden“, 27.02., 19 Uhr hier https://youtu.be/I1QBlsXCBtQ.

