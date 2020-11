Zeitgleich zu den schärferen coronabedingten Beschränkungen in Deutschland geht die Dresden Marketing GmbH (DMG) mit einem umfassend überarbeiteten offiziellen Dresden-Webmagazin unter www.dresden-magazin.com online. Der Onlinegang nach dem bereits seit längerem eingeplanten Relaunch kommt jetzt genau richtig.



„Touristische Reisen sind für den gesamten November nicht mehr möglich, was für ein Top-Reiseziel wie Dresden Elbland natürlich ein enormer Einschnitt ist. Umso wichtiger ist es, den Kontakt zu unseren Fans, unseren potenziellen Gästen zu halten und für einen Besuch zu einem späteren Zeitpunkt zu inspirieren. Dabei setzen wir maßgelblich auf Onlinekommunikation – über unsere sozialen Netzwerke und das offizielle, von uns betreute Webzine für Dresden Elbland. Um dem aktuellen Nutzerverhalten im Onlinebereich noch besser Rechnung zu tragen, haben wir das Onlinemagazin unter www.dresden-magazin.com grundlegend überarbeitet - das redaktionelle Konzept verändert, das Layout überarbeitet und die Leserführung optimiert“, sagt Corinne Miseer, Geschäftsführerin der DMG.



Erwachsen ist das Webzine aus einem Printprodukt, mit dem die DMG vor elfJahren begann, die Wahrnehmung des Reiseziels Dresden Elbland entscheidend voranzubringen: dem Dresden Magazin. Was zunächst als reine Printversion begann und über überregionale Zeitungen wie Die Zeit, den Standard und die Neue Zürcher Zeitung verteilt worden ist, wurde später durch eine Online-Version des Magazins ergänzt.



Mittlerweile hat sich das Online-Dresden Magazin von der Printversion emanzipiert, funktioniert nahezu autark. Denn Inhalte eines Printprodukts einfach 1:1 online zu stellen funktioniert heute nicht mehr. „Wir wissen, dass Dreiviertel unserer Leser das Webzine auf mobilen Endgeräten abrufen, dass die Mehrzahl die Inhalte eher von unterwegs liest und sich entsprechend weniger Zeit für die Inhalte nimmt als für das Lesen eines Printprodukts. Entsprechend müssen wir die Inhalte aufbereiten, Headlines setzen, die Satzstruktur anpassen und ein optimales Text-Bild-Verhältnis finden“, so Miseer.



Der Ansatz der DMG geht über eine optimale Rezeption der Inhalte hinaus. „Wir wollen die Leserinnen und Leser längerfristig an unser Webzine binden. Und wir wollen neben unseren touristischen Zielgruppen ausdrücklich die Bewohnerinnen und Bewohner von Dresden Elbland erreichen, denn sie sind unsere größten Botschafter“, so Miseer weiter. Die Themen der Beiträge sind vielfältig, reichen von Kulinarik bis Kulturtipps. „Wir greifen Themen von allgemeinem Interesse auf und knüpfen dort spezielle Angebote aus Dresden Elbland dran, wie das Thema vegane Ernährung, das Tipps für vegane Restaurants mit einem Beitrag über die aktuelle Ausstellung ‚Future Food‘ im Deutschen Hygiene-Museum Dresden verbindet. Das sind Informationen, die sicher für all unsere Zielgruppen spannend und von Relevanz sind“, so Miseer abschließend. Im nächsten Beitrag wird es um „Handgemachtes aus Dresden“ gehen, um Dinge zum Selbermachen zu Hause und kleine Geschenkideen zu Weihnachten – und das alles aus Dresden Elbland.

