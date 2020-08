Pressemitteilung BoxID: 811815 (Dr. Ute Schick Kosmetik GmbH)

Haut- und Haarpflege in den heißen Monaten - mit den passenden Produkten von Dr. Ute Schick Kosmetik

Wer kennt es nicht? Nach einem entspannten Tag am Pool und einem ausgiebigen Sonnenbad der Schock: Trockene, spannende Haut, strohiges Haar oder gar ein Sonnenbrand. Abhilfe schafft da die einzigartige, wirkstoffreiche Produktpalette von Dr. Ute Schick Kosmetik, die von Haartonic über Shampoos bis hin zu individuell abgestimmten Haut- und Augencremes reicht.



Eine gesunde Kopfhaut und glänzendes, vitales Haar – auch in den Sommermonaten



Im Sommer brauchen Haare ein komplett anderes Pflegeprogramm als in den Wintermonaten – durch die Sonneneinstrahlung kann es zu Trockenheit, Rötungen und Juckreiz der Kopfhaut kommen. Deswegen ist es wichtig, der Sonneneinstrahlung weniger Angriffsfläche zu bieten, zum Beispiel durch (Sonnen-)Hüte, Tücher oder der passenden Frisur.



Doch auch Salzwasser macht dem Haar zu schaffen. Während das Wasser im Haar verdunstet, bleibt das darin gelöste Salz auf Haaren und Kopfhaut zurück und trocknet sie aus. Zudem reflektieren Salzkristalle die Sonne und verstärken so den UV-Effekt. Wichtig ist daher, das Salz stets mit Süßwasser aus den Haaren zu waschen.



Ergänzend dazu sind die Haarprodukte von Dr. Ute Schick Kosmetik direkt zur Stelle. Sie sind wahre Allround-Talente: Milde Tenside im Männer- und Frauen-Shampoo reinigen Haar und Kopfhaut zuverlässig – und sorgen für vitales und glänzendes Haar von der Wurzel bis zur Spitze, ganz ohne Silikone und Parabene.



Durch das Haartonic von Dr. Ute Schick Kosmetik werden Haare und Kopfhaut zudem noch mit einer extra Portion Pflege versorgt – und strapazierte Haare bekommen die Wirkstoffe, die sie benötigen. Es enthält außerdem Aktivstoffe, die trockene und juckende Kopfhaut beruhigen und die natürliche Hautbarriere wiederherstellen.



Strahlende Sonne – strahlende Haut mit den individuellen Cremes von Dr. Ute Schick Kosmetik



In den heißen Sommermonaten möchte man am liebsten jede Minute im Freien verbringen. Sonne und Sommerhitze machen jedoch eine besondere Pflege erforderlich, um die Haut vor vorzeitiger Alterung zu schützen. Und auch eine ausreichende Wasserzufuhr ist wichtig: Mindestens zwei Liter sollten am Tag getrunken werden, um die Haut von innen vor Feuchtigkeitsverlust zu schützen.



Die Haut benötigt im Sommer ein wenig extra Unterstützung zur Erneuerung der Zellen – daher kann man getrost ein- bis zweimal pro Woche ein Peeling in die Pflegeroutine aufnehmen. Dadurch werden die Poren geöffnet und die Haut empfänglicher für Pflegestoffe.



Mit der individuellen Hautcreme von Dr. Ute Schick Kosmetik wird auch sonnenstrapazierte Haut perfekt gepflegt: Anhand eines speziell erarbeiteten Fragenkatalogs auf

www.dr-ute-schick.com wird der eigene Hauttyp analysiert und somit auch ein individuelles Pflegeprodukt ermittelt. In der persönlichen Creme stecken erforschte Wirkstoffe in hoher Dosierung – und somit in der Konzentration, in der sie nachweislich wirken. „So viele Wirkstoffe und auch noch in dieser Konzentration - damit sind unsere Cremes einzigartig auf dem Markt“, betont Firmengründerin und promovierte Chemikerin Dr. Ute Schick.



Und auch die Hautpartie um die Augen sollte man nicht außen vor lassen: Dort ist die Haut am dünnsten und reagiert daher gegenüber Sonneneinstrahlung sehr empfindlich. Dieser Partie sollte in der Beauty-Routine eine spezielle Aufmerksamkeit gewidmet werden. Dank nachweislich effektiver Wirkstoffe und einer auf die Bedürfnisse der Haut abgestimmten Rezeptur pflegt die Augencreme von Dr. Ute Schick Kosmetik die Haut nachhaltig. Ausgewählte Wirkstoffe wie Hyaluronsäure und PENTAVITIN® spenden der Haut Feuchtigkeit, stärken die Hautbarriere und sorgen für den gewünschten Anti-Aging-Effekt.

