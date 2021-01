Couperose: Das Wort kommt aus dem Französischen und heißt übersetzt soviel wie „Kupferrose“. Der blumige Begriff steht für eine Erweiterung der kleinen, oberflächlichen Blutgefäße im Gesicht, die – je nach Ausprägung – zu vorübergehenden oder permanenten Rötungen führen kann. In Deutschland sind etwa 4 Millionen Menschen von dem Phänomen betroffen, insbesondere hellhäutige, sensible Hauttypen, und vor allem Frauen. Bei 80 Prozent von ihnen beginnen Couperose-Schübe ab dem 30. Lebensjahr. Meist deutet sich das Problem aber bereits im Teenager-Alter an: Plötzliches Erröten in Stress-Situationen, das nur langsam wieder abklingt, kann auf eine Gefäßschwäche hinweisen. Betroffene sollten dann möglichst früh einen Hautarzt aufsuchen und für die Hautpflege spezielle Produkte aus der Apotheke verwenden.



Bereits vor einigen Jahren hat medipharma cosmetics auf Basis von Weihrauchextrakt die erfolgreiche Pflegeserie HAUT IN BALANCE Coupeliac für empfindliche und zu Couperose neigende Haut entwickelt. Jetzt haben die Hautexperten aus Homburg diese Range um ein neues Produkt erweitert.



Die HAUT IN BALANCE Coupeliac Tuchmasken Intensiv-Kur beruhigt die gereizte und zu Rötungen neigende Haut. Sie kann Hitze- und Spannungsgefühle lindern und verwöhnt die Haut über 7 Tage. Das Set besteht aus 2 mit Serum getränkten Tuchmasken und 10 ml Coupeliac Spezialpflege-Gel.



Der Kur-Effekt nach 7 Tagen: Der Teint wirkt beruhigt, das Hautbild erfrischt und ausgeglichener. medipharma cosmetics HAUT IN BALANCE Coupeliac Tuchmaske Intensiv-Kur ist frei von Paraffin- und Silikonölen. Das Thema Nachhaltigkeit zeigt sich übrigens nicht nur in der Wirkung: Die Tuchmaske ist biologisch abbaubar und steckt ohne Extra-Folie in der Verpackung.





HAUT IN BALANCE Coupeliac Tuchmasken Intensiv-Kur

2 Tuchmasken, 1 x Spezialpflege-Gel (10 ml)

19,95 Euro (UVP)

PZN 16827411



HAUT IN BALANCE Coupeliac Sanfte Reinigungsmilch

200 ml

11,95 Euro (UVP)

PZN 07221514



HAUT IN BALANCE Coupeliac Beruhigende Tagespflege plus Anti-Falten-Wirkformel

50 ml

17,90 Euro (UVP)

PZN 07223513



HAUT IN BALANCE Coupeliac Aufbauende Nachtpflege

50 ml

17,95 Euro (UVP)

PZN 07223542

(lifePR) (