Ich bin Arzt geworden, um Leiden zu lindern, Leben zu retten, Krankheiten zu behandeln und bestenfalls präventiv zu vermeiden.



Die Covidpandemie ist ein herausragendes Ereignis, welches alle Arzteigenschaften abfordert.



In der eigenen Praxis stehe ich täglich bereit zu helfen, vor allem jetzt zu Impfen, um den Schaden an Leib und Leben und in der Gesellschaft effektiv zu begrenzen und zu verhindern.



Ich werde wohl in meinem Arztleben niemals mehr als jetzt die Chance haben, Leben zu retten, durch Impfungen gegen Covid-19.



Alle Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, sehen dies auch so.



Was sollte uns dann hindern, endlich die Pandemie schnellstmöglich durch Impfen zu bekämpfen?



Die Antwort ist: Die administrative Bürokratie.



Extrembürokratie verhindert Lebensrettung durch rechtzeitige Impfung!



Für die Erfassung von Chargennummern der Impfstoffe sollen laut Ministerium in jeder Praxis Scanner eingesetzt werden, die spezifisch die einzelnen Chargen erfassen. Für jeden Impfstoff einen Scanner? Wer liefert die Hardware? Wer bindet diese in 150 verschiedene EDV-Praxissysteme ein? Gibt es denn keine Aufkleber mit den Chargennummern wie sonst auch?



Könnten wir nicht auch auf dem Lieferschein, der die Chargennummer enthält, die Impfungen notieren? Gibt es denn keinen einheitlich großen Aufkleber für den Impfpass zum Vermerken der Impfung, dies wäre zugleich auch der „Covid Pass“?



Diese fehlgeleitete Digitalisierung wird schnelles Impfen in der Praxis verhindern.



Wer hat sich dies ausgedacht?



Gibt es jetzt zur Telematikinfrastruktur eine zusätzlich verlangsamende „Telematik-Impf-Struktur“?



Impfungen sollen Leben retten und schnell vor Covid-19 schützen, bevor die Pandemie die Wirtschaft und dass Leben im Land noch weiter schädigt.



Wir brauchen mutige Entscheidungen, die praxisnah, einfach und schnell sind. Das Land verfällt zunehmend in eine Pandemiedepression.



Covid-Impfungen sind Aufbruchstimmung, Rückenwind und Rettung zugleich.



Wir brauchen keinen komplexen föderalen bürokratischen Impfirrgarten der Durchführungsbestimmungen, sondern endlich ausreichend Impfstoff, Flexibilität in der Anwendung statt starrer Priorisierungsraster und eine reduzierte Bürokratie, die die Medizin und den Sinn und Zweck der Impfung in der Vordergrund stellt: Retten und Schützen.



Bei solchen bürokratischen Klötzen am Bein der impfenden Ärztinnen und Ärzte gehen nicht nur Bürgerinnen und Bürger über Bord, sondern das ganze Land, denn Covid-19 kann jeden treffen.



Schlimm, wenn ich dann als Arzt wegen der komplizierten Verordnungen den Rettungsring der Impfung nicht werfen kann.



Wir Ärzte erwarten, dass das Steuer noch kurzfristig herumgerissen wird, um die Impfziele unbürokratisch zu erreichen.



Ärzte brauchen keine Scanner, Ärzte wollen impfen!

