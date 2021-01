Linola® sept baut Corona-Prophylaxe aus

Basierend auf dem Knowhow im Bereich Mundhygiene, präsentiert Dr. Wolff mit der Linola® sept Mund- und Rachenspülung erstmalig ein Produkt, welches in mehreren Labor- und zusätzlich klinischen Untersuchungsergebnissen in seiner Corona-Prophylaxe bestätigt wurde. Seit März 2020 untersucht die Dr. Wolff-Forschung Labor- und Klinikdaten zum physikalischen Corona-Schutz durch medizinische Mund- und Rachenreinigung mit der Linola® sept Mund- und Rachenspülung.



Die Auswertung der Untersuchungen ergab eine signifikante Abnahme der Viruslast (90%) nach Verwendung. Den Ergebnissen zu Folge, sinkt nicht nur eine bestehende Viruslast, sondern auch das Risiko einer Übertragung der Viren. Die erhobenen Daten deuten auf einen Erfolg mit „außergewöhnlich hohem Stellenwert“ hin, lautet das Urteil von Prof. Dr. Holger Sudhoff, Chefarzt der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie am Klinikum Bielefeld. „Diese Mund- und Rachenspülung ist anders“, bestätigte der Professor. Sie ist demnach verträglicher, weil sie weder auf bioziden noch alkoholischen Wirkstoffen basiert, sondern auf mineralischen. Da es um die physikalische Maskierung (Blockade) von Corona-Viren geht, ist davon auszugehen, dass die neue Linola® sept Mund- und Rachenspülung unabhängig vom Mutationsgrad bei sämtlichen Mutationsausprägungen wirkt. Weitere klinische Studien mit der zum Patent angemeldeten Formulierung sollen schnellstmöglich folgen.



Ärzte und Politiker setzen bereits auf Mundspülungen, doch klinische Daten lagen bislang nicht vor. Linola® sept Mund- und Rachenspülung ist die erste Formulierung mit in vitro und in vivo erhobenen Daten.



„Es ist nicht unsere Absicht, die Impfung zu ersetzen. Solange diese jedoch nicht systematisch und für alle umgesetzt ist, bietet die Linola® sept Mund- und Rachenspülung einen sehr guten Baustein zur Erweiterung der Schutzmaßnahmen. So stehen die AHA+L Regeln weiterhin an erster Stelle, werden allerdings um den Buchstaben „G“ für das Gurgeln erweitert. Die neue Formel lautet: AHA+L+G“, beschreibt Eduard R. Dörrenberg, geschäftsführender Gesellschafter des Pharmaherstellers Dr. Wolff. Diese Mund- und Rachenspülung eignet sich überall dort, wo besonderer Schutz geboten ist: Neben medizinischem Personal ist sie auch für Besucher von Altenheimen, Lehrer und weil sie alkoholfrei ist, insbesondere auch für Schüler geeignet.



Experten raten zu medizinischer Mund- und Rachenreinigung



Beim Sprechen, Husten, Lachen oder Singen verteilen sich Viren über Aerosole in der Luft und können so übertragen werden. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn und der Facharzt für Hygiene, Klaus-Dieter Zastrow ließen in den Medien verlauten, welche Bedeutung sie der Mund- und Rachenspülung beimessen. Die Linola® sept Mund- und Rachenspülung enthält oberflächenaktive Substanzen. Diese lagern sich an der Virusoberfläche an und das Eindringen des Virus in die Wirtszelle in der oralen Schleimhaut wird verhindert. Corona-Viren werden im Mund- und Rachenraum inaktiviert. Zudem wird durch Spülen und anschließendes Ausspucken die Viruslast auf physikalische Weise im Mund signifikant reduziert, wodurch Übertragungsrisiken sinken.



Einfache Anwendung:



Die Linola® sept Mund- und Rachenspülung lässt sich dank der Dosierkappe leicht abmessen: Einfach 10 – 20 ml der Mund- und Rachenspülung abfüllen und circa 60 Sekunden mit der Lösung Mund spülen und gurgeln, sodass auch der Rachenraum erreicht werden kann. Danach die Lösung ausspucken. Experten raten, das Produkt zwei- bis dreimal täglich anzuwenden. Besonders empfehlenswert ist die Verwendung nach sozialen Kontakten. Die Linola® sept Mund- und Rachenspülung ist auch für Kinder ab sechs Jahren geeignet, da sie alkoholfrei ist.



