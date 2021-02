Stefan Saathoff ist neuer Leiter des Dr. Becker PhysioGym Norddeich. Er tritt die Nachfolge von Uta Remmers an.



Seit dem 1. Februar leitet Stefan Saathofff das Dr. Becker PhysioGym Norddeich. Er hat diese Aufgabe von Uta Remmers übernommen, die den Standort zuvor 12 Jahre lang geführt hatte. Der 37-jährige Physiotherapeut arbeitet seit 10 Jahren im Dr. Becker PhysioGym Norddeich und kennt die Einrichtung daher sehr gut. Zuletzt war er dort als Team- und Projektleiter tätig.



Nicht die erste, aber die beste Entscheidung

„Physiotherapeut zu werden war nicht meine erste, aber dennoch rückblickend meine beste Entscheidung“, berichtet Stefan Saathoff. Nach seiner Ausbildung zum Tischler habe ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rettungsdienst sein Interesse an einer medizinischen Tätigkeit geweckt, sodass er 2008 die Ausbildung zum Physiotherapeuten begonnen habe. Seit 2011 arbeitet er im Dr. Becker PhysioGym Norddeich. Langweilig ist ihm in all der Zeit nie geworden: Saathoff half mit, eine App für individuelle Trainingspläne zu entwickeln und das Bezugstherapeuten-Konzept für die orthopädische Reha umzusetzen. „Diese Vielfältigkeit ist einer der großen Pluspunkte meiner Arbeit“, ist er überzeugt. Neben der sinnvollen Arbeit für die Patienten habe jede/r Mitarbeiter/in große Gestaltungsspielräume bei Dr. Becker. „Physiotherapie ist für mich unglaublich spannend, man lernt viel über sich und seinen Körper, die Physiologie wie auch die Pathologie. Ergänzend zu der rein praktischen Arbeit finde ich es schön, auch hinter den Kulissen mitwirken zu können“, so Saathoff. Als Einrichtungsleiter wolle er für seine Mitarbeiter/innen ein Vorbild sein und engagiert vorneweg gehen.



„Ein idealer Nachfolger aus den eigenen Reihen“

„Wir freuen uns, dass die Nachbesetzung schnell und vor allen Dingen aus den eigenen Reihen gelungen ist. Wir wünschen Herrn Saathoff viel Erfolg und viel Freude in seiner neuen Aufgabe und werden ihn nach besten Kräften dabei unterstützen“, sagt Tobias Hummel, Geschäftsführer der Dr. Becker Klinikgruppe.



Dr. Becker PhysioGym Norddeich

Das Dr. Becker PhysioGym Norddeich bietet seit 2001 sowohl ambulanten als auch stationären Patienten effektive Therapien und individuelle Gesundheitsberatung. Das Therapiezentrum behandelt jährlich rund 3.800 Patienten mit dem Ziel, ihre körperliche Leistungsfähigkeit nach Erkrankungen oder Eingriffen wieder langsam zu steigern, Schmerzen in den Griff zu bekommen und sich im eigenen Körper wieder richtig wohlzufühlen. Mehr Informationen unter www.dbkg.de und www.dr-becker-physiogym.de.

