BABOR BEAUTY SPA in Vancouver

Vancouver schafft es immer wieder in die Top Ten der lebenswertesten Städte. Das BABOR BEAUTY SPA punktet in der Weltstadt, da wahre Schönheits-Erlebnisse zu der hohen Lebensqualität beisteuern. Zwischen dem Pazifik und Urwäldern ist Kanadas begehrteste Metropole mit ultramodernen Wolkenkratzern und historischen Bauten in der Altstadt von Gastown die perfekte Beauty-Location für BABOR. Zwischen glamourösen Shops, Hotels und Restaurants verzaubert das exklusive BABOR Institut auf 300 Quadratmetern alle Beautistas.



Der strahlend, helle und moderne Empfangsbereich lädt zum Ausprobieren und persönlichen Beratungsgespräch ein. Wer mag, kann nach einer individuellen Hautanalyse in der Lounge Platz nehmen, einen Espresso genießen, die zum Hautzustand passenden Produkte aus dem gesamten BABOR Portfolio testen und luxuriöses Shopping erleben. In fünf Behandlungskabinen erfüllen innovative Ampullen-, Cosmeceutical- und Anti-Aging-Behandlungen von Deutschlands führender Profi-Kosmetikmarke alle Schönheitswünsche. In der Duo-Suite kann der Beauty-Genuss auch zu zweit erlebt werden. Der Zeitfaktor spielt in der multikulturellen Metropole eine wesentliche Rolle. Dazu Maryam Namvar von BABOR Kanada: „Zeit ist bei uns der größte Luxus, daher sind lange Treatments eigentlich unbeliebt.“ Eigentlich. „Unsere Gäste sind begeistert von den DOCTOR BABOR Treatments, dafür nehmen sich alle Zeit.“ Effektive Facials locken Schönheits-Trendsetter an und überzeugen mit beeindruckenden Resultaten.



BABOR BEAUTY SPA Vancouver

569 Howe Street

Vancouver, BC V6C 2C2

Kanada

www.baborbeautyspavancouver.com





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren