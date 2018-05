Antwerpens schönste Schokoladenseite: Studio A Beauty & Care - BABOR Antwerpen

Haute Couture, kleine Boutiquen und schnuckelige Straßencafés: Antwerpen verbindet High-Fashion mit dem Charme einer – zugegeben sehr stylischen – Stadt. Mitten drin: das STUDIO A Beauty & Care – BABOR Antwerpen. Im trendigen Viertel Het Eilandje erwartet dieses Beauty-Institut der Extraklasse die kreativen Köpfe aus den umliegenden Agenturen und Fashion-Companies sowie Antwerpen-Besucher aus aller Welt. Die 160 m² sind großzügig, offen und in kühlem Steingrau und Weiß gestaltet. Das ist so hübsch anzusehen, dass man sich schon beim Betreten des Shop-Bereichs ein kleines bisschen schöner fühlt. Für den Rest sorgt das 3-köpfige Team aus Schönheitsexperten rund um die beiden Geschäftsführer An Verschooten und Peter Vanremoortele. In vier Kabinen verwöhnen sie mit allem, was das Beautista-Herz begehrt: wirksamsten Ampullen, Luxus-Anti-Aging Treatments, präzise formulierten Cosmeceuticals oder effektiven HighTech Behandlungen. Als zertifiziertes BABOR Excellence***** Institut – eine Auszeichnung, die ausschließlich den besten Kosmetikinstituten vorbehalten ist – bietet das STUDIO A die komplette Pflegekompetenz der deutschen Luxusbrand BABOR. Dieses Qualitätsversprechen ist in jeder Behandlung hautnah zu spüren. Hier treffen top-ausgebildete Kosmetikerinnen auf Spitzenprodukte und machen jedes einzelne Treatment zu einem individuellen Genuss. Für mehr Ausstrahlung, mehr Schönheit und das gute Gefühl von perfekt gepflegter Haut.



Übrigens: das weltbekannte Diamantenviertel ist nicht weit. Dort wartet allerlei Funkelndes auf Verliebte mit gut gefülltem Portemonnaie. Wie gut, dass es im STUDIO A auch einen Maniküre-Platz gibt, um die Hände auf diesen großen Moment vorzubereiten. Und falls beim nächsten Antwerpen-Besuch kein Antrag ansteht, gibt es ja immer noch die köstlichen belgischen Pralinen und die Facial-Kabinen im STUDIO A. Allein dieser Genuss ist eine Reise wert.



STUDIO A Beauty & Care – BABOR Antwerpen I Paul Smekensplein 15 - 2000 Antwerpen www.beautystudioa.be I Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do, Fr: 9 – 18 Uhr I Di: 9 – 20 Uhr I Sa: 9 – 15 Uhr

