Pressemitteilung BoxID: 805468 (dm-drogerie markt GmbH + Co. KG)

dm belegt 1. Platz beim Händlervergleich: Mehrwertsteuer-Weitergabe, dauerhafte Preissenkungen bei hunderten Produkten, kombinierbare Rabatte und verlängerte Dauerpreis-Garantie sollen die Position weiter festigen

dm-drogerie markt ist Deutschlands bester Händler. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Verbraucherbefragung. In der Befragung wurde dm-drogerie markt unter den 571 stationären Händlern mit Abstand am häufigsten als bester Händler genannt. „Der Zuspruch der Kunden zeigt, dass wir sowohl mit qualifizierten Teams in den dm-Märkten als auch mit unseren Sortimenten und Services wie zum Beispiel der ‚Express-Abholung’ überzeugen“, kommentiert Christoph Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung von dm, den Spitzenplatz im deutschen Handel.



Werner hofft auf noch mehr Kundenzuspruch. Mit der Entscheidung, die Mehrwertsteuersenkung vollumfänglich und für die gesamte Dauer dieser Initiative an die Kunden weiterzugeben und zusätzlich die Dauerpreis-Garantie während des 2. Halbjahres auf sechs Monate zu verlängern, bietet dm eine höchst verlässliche und nachvollziehbare Preisgestaltung. „Der Dauerpreis macht zusammen mit dem Rabattmodell im Gegensatz zu Aktionspreisen die tatsächliche Weitergabe der Mehrwertsteuersenkung jederzeit und überall nachvollziehbar“, erläutert Christoph Werner die Absicht, die Maßnahmen der Bundesregierung zur Belebung der Wirtschaft zu unterstützen. Der Rabatt wird für die Kunden auf dem Kassenbon für beide Steuerklassen nachgewiesen und damit ersichtlich. Eine Änderung der insgesamt rund 25 Millionen Regaletiketten in den 2.015 dm-Märkten ist dadurch unnötig. Werner erklärt dazu: „Die Änderung der Etiketten würde rund zwei Millionen Euro kosten, diese Einsparung geben wir lieber in Form günstigerer Preise weiter. Denn der Dauerpreis garantiert zwar, dass sechs Monate keine Preiserhöhung erfolge, aber Preissenkungen sind jederzeit möglich. Wir rücken nicht von unserem Anspruch ab, in toto der preiswerteste Anbieter drogistischer Produkte zu sein". So senkt dm zusätzlich die Preise, unter anderem im beliebten Ernährungssortiment und im Bereich Baby.



„Jetzt legen wir noch einmal eine Schippe drauf, damit die Maßnahmen der Bundesregierung noch besser bei den Menschen ankommen“, erläutert Christoph Werner das weitere Vorgehen. „In kürzester Zeit haben wir die technischen Voraussetzungen geschaffen, damit die Rabatte, die sich durch die Mehrwertsteuersenkung ergeben, mit weiteren Vorteilen kombiniert werden können“, sagt Werner. So erhalten Kunden zum Beispiel bei Neueröffnungen von dm-Märkten häufig 10 Prozent Rabatt auf den gesamten Einkauf. Oder zahlreiche Vorteilscoupons in der „Mein dm-App“, die in jedem dm-Markt eingelöst werden können. Auch mit PAYBACK-Coupons bietet dm den Kunden weitere Vorteile, um Punkte zu sammeln.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (