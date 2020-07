Pressemitteilung BoxID: 807423 (Discovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG)

Eva Brenner sucht das "Haus des Jahres", Ulrike Folkerts präsentiert abgründige Morde und der "King of Trucks" belebt deutsche Straßen

Die kommenden TV-Highlights bei Discovery

Mit prominenten Gesichtern und starken Programmhighlights startet Discovery in das zweite TV-Halbjahr 2020.



„Die vergangenen, krisenbewegten Monate haben uns gezeigt, was für unseren Erfolg wichtig ist: wir müssen mutig sein, und dennoch authentisch bleiben. Wir wagen Neues, und bleiben gleichzeitig verlässlich – unsere Zuschauer und Partner bekommen weiterhin das auf unseren Sendern geboten, was sie kennen, lieben und an uns schätzen. Darum blicken wir auch in außergewöhnlichen Zeiten nach vorne. Mit Content, der begeistert bieten wir für unsere vielfältigen Zielgruppen ein abwechslungsreiches Programm, das es so nur bei uns zu sehen gibt“, so Susanne Aigner, Geschäftsführerin Discovery Deutschland.



Im zweiten Halbjahr zeigt Discovery in großem Umfang auf all seinen Free-TV-Sendern Inhalte, die neu sind oder als beliebte All-Time-Favorites in neue Staffeln gehen:



So haben bei HGTV ein Jahr nach Sender-Launch die Dreharbeiten für die erste deutsche Eigenproduktion begonnen: „Haus des Jahres“. Mit Eva Brenner und Guido Heinz Frinken führt ein echtes Profi-Dreamteam durch die Serie, die im Herbst auf HGTV ausgestrahlt wird. Brenner und Frinken suchen als Expertenjury nach dem faszinierendsten Zuhause Deutschlands und machen dafür eine Rundreise durch ausgefallene Häuser unterschiedlichster Art. Ein Muss für alle, die Design und Architektur lieben! Zu den weiteren Programmhighlights in der zweiten Jahreshälfte gehören US-Serien wie „Celebrity DIY – Stars packen an”, bei der Prominente Menschen, die ihnen am Herzen liegen, bei der Hausverschönerung helfen, oder die kultigen „Property Brothers” Jonathan und Drew Scott, die Paare unterstützen, ihr Traumhaus zu finden.



Heiße Motoren, echte Alltagshelden und ungewöhnliche Hobbies – DMAX schickt gleich mehrere seiner erfolgreichsten Formate in die Verlängerung und überrascht seine Fans mit einer brandneuen Serie: In der deutschen Eigenproduktion „King of Trucks“ macht Trucker-Experte Marco Barkanowitz ab 23. Juli die spektakulärsten US-Trucks fit für die deutschen Straßen. Um Fahrzeuge einer anderen Klasse dreht es sich dagegen in „Sidneys Welt“. Kult-Tuner Sidney Hoffmann scheut auch in der zweiten Staffel weder Mühen noch Wagnisse, wenn es um sein liebstes Spielzeug, exklusive und schnelle Autos, oder sein neuestes Abenteuer, den eigenen Nachwuchs, geht... DMAX: das sind echte Kerle und schweißtreibende Arbeit – daher dürfen neue Folgen mit Michael Manousakis und seinen „Steel Buddies“ ebensowenig fehlen wie neue spannende Alltagserlebnisse der “Helden der Baustelle” und der hart anpackenden Arbeiter aus “Deutschland 24/7”.



TLC legt den Fokus auf starke Frauen und überrascht im Herbst mit einer neuen Eigenproduktion der besonderen Art. Sexologin Jana Welch hilft frustrierten Paaren dabei, neuen Schwung in eingefahrene Beziehungen zu bringen. In der neuen Serie „Sextape – Und wie macht ihr’s?“ können Beziehungsprobleme sozusagen hautnah beobachtet werden – die Paare filmen sich in wirklich ALLEN Lebenslagen und erarbeiten dann in Gruppensitzungen mit Sexologin M.A. Jana Welch Lösungsansätze anhand ihrer Tapes. Ein neues Gesicht gibt es auch bei TLCs beliebtem True-Crime Genre. Ab Herbst 2020 führt Ulrike Folkerts als Host durch die Doku-Serie „Dein schlimmster Albtraum”. Vielen bekannt als Ludwigshafener Tatortkommissarin Lena Odenthal, findet sich Folkerts in TLCs Crime-Genre ganz in ihrem Metier wieder und schildert eindrücklich echte Kriminalfälle.



Eurosport verstärkt sich mit einem neuen Experten-Trio für den vollgepackten Radsport-Herbst: Jens Voigt, Rolf Aldag und Bernhard Eisel stoßen fest zum Eurosport ‚Home of Cycling‘-Team und werden die großen Radsport-Highlights für die Zuschauer analysieren, darunter die drei großen Rundfahrten Tour de France (29.08. – 20.09.), Giro d’Italia (03. - 25.10.) und Vuelta a España (20.10. – 08.11.). Mit noch mehr Top-Live-Sport aus den Bereichen Grand-Slam-Tennis und Motorsport können sich Sportfans auf eine actionreiche zweite Jahreshälfte freuen. Bei den US Open (31.08. – 13.09.) und Roland-Garros French Open (27.09. – 11.10.) kehrt Weltklasse-Tennis auf höchstem Niveau auf die Eurosport-Bildschirme zurück. Eurosport berichtet wie gewohnt exklusiv, live und mit spannenden Experten-Analysen von Boris Becker von den zwei Grand-Slam-Turnieren. Auch im Motorsport geht es in die nächste Runde: Eurosport überträgt alle sechs Rennen der Formel E in Berlin (05. – 13.08) und die 88. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans (19. – 20.09.) live.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (