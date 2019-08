Pressemitteilung BoxID: 763255 (Direct Handling AG)

aquilex 5500 - Die ökonomische und unempfindliche Alternative zum bekannten Furniersockel - neu standardmässig auch mit Gummilippe

Die aquilex Kunststoffsockelfamilie aus dem Hause Direct Handling erobert seit vielen Jahren den Objekt- und Verwaltungsmarkt und läuft dem beliebten Furniersockel den Rang ab.



Die Vorteile des Kunststoffsockels liegen auf der Hand, denn er ist preiswert und leistungsstark. Vor allem jedoch besticht er durch seine Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit, was ihn zur pflegeleichten, hervorragenden Alternative zum Furniersockel in gewerblichen Räumen oder auch im Verwaltungsbereich macht. Furnierablösungen gehören der Vergangenheit an. Darüber hinaus ist er besonders unkompliziert in der Verlegung und kann geklebt oder geschraubt werden. Dank des aussergewöhnlich flexiblen Kunststoffs passt er sich ganz einfach und biegsam Unebenheiten an. Trotz der Flexibilität beim Verlegen ist der Kunststoffsockel stabil und „arbeitet“ im Gegensatz zu Holz- oder Furniersockeln nicht.



Neu – mit integrierter Gummilippe für einen sauberen Abschluss



Das flexible Material kann kleinere Unebenheiten ausgleichen und schmiegt sich biegsam an die Wand. Eine unten bereits integrierte Gummilippe sorgt nicht nur für einen optisch sauberen Abschluss, sondern verhindert auch effizient das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit.



Neu – Fokus auf Trendfarben



Die Sockel aus geschäumtem Kunststoff sind in den Trendfarben weiss, grau sowie Eiche natur erhältlich und werden so zum Allroundtalent mit schier unzähligen Einsatzmöglichkeiten. Bemerkenswert sind das ansprechende Aussehen und das schöne Raumgefühl, auf das auch mit einem Kunststoffsockel keinesfalls verzichtet werden muss. Die gleichmässigen Oberflächen zeichnen sich durch extreme UV-Beständigkeit aus. Die Sockel werden so zum idealen Partner für Designböden, denn beide behalten zuverlässig den einmal gewählten Farbton.



Alles in allem sind die neuen Kunststoffsockel einfach die perfekte Option für alle, die Preisbewusstsein mit Funktionalität und makelloser Optik verbinden möchten.



Diese Kollektion ist in der Schweiz exklusiv bei Direct Handling ab Lager erhältlich. www.directhandling.ch.

