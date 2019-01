Adler verpflichten Torhüter Florian Mnich

18.01.19

Die Adler Mannheim haben Torhüter Florian Mnich unter Vertrag genommen. Der 19 Jahre alte gebürtige Passauer wird an DEL2-Kooperationspartner Heilbronn ausgeliehen und auch ausschließlich dort zum Einsatz kommen.



Mnich wechselt aus der amerikanischen NAHL nach Deutschland. Der 1,86 Meter große und 83 Kilo schwere Linksfänger durchlief die Nachwuchsmannschaften der RB Hockey Akademie und stand mit seiner Mannschaft unter anderem in der Tschechischen Nachwuchsliga auf dem Eis. Daneben gehörte Mnich in den vergangenen beiden Jahren bei Weltmeisterschaften sowohl zur deutschen U18- als auch U20-Auswahl.

