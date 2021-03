Christel Noller, geschäftsführende Gesellschafterin des Unternehmens Fertighaus WEISS GmbH in Oberrot-Scheuerhalden überreichte eine großzügige Spende von 5.000 Euro an den Förderverein für die Musiktherapie der Klinik für Kinder und Jugendliche.



„Es ist wichtig Solidarität zu zeigen und das Angebot der musiktherapeutischen Begleitung für junge Patientinnen und Patienten zu unterstützen“, so Christel Noller. In den vergangenen Jahren veranstalteten die Auszubildenden für diesen Zweck immer eine Tombola an der Weihnachtsfeier der Firma Fertighaus Weiss. 2020 konnte diese durch die Corona-Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden. „Dennoch war es der Geschäftsleitung ein Anliegen, die Musiktherapie zu unterstützen.“

