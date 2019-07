Pressemitteilung BoxID: 760232 (Deutsches Theater München Betriebs-GmbH)

Der Watzmann ruft!

Das Kultstück - Die Neuinszenierung / 25. Juli bis 04. August 2019

.

DIRNDL FÜR DIE GAILTALERIN



Im Silbersaal des Deutschen Theaters wird zur Zeit sprichwörtlich an der Versetzung eines Kult-Berges gearbeitet. Die Neuinszenierung des Musicals Der Watzmann ruft feiert in der kom-menden Woche Premiere im großen Haus. Die Proben laufen auch Hochtouren und in diesem Zusammenhang natürlich auch die Auswahl der Kostüme für die Darsteller. Für die Gailtalerin (Sabine Kapfinger alias Alpine Zabine), den Bauer (Aurel Bereuter) und einen der beiden Knechte (Moses Wolff) stand daher am Dienstag ein Ausflug zu Trachten Angermaier auf dem Programm, wo alle drei von Geschäftsführer Axel Munz empfangen und im Anschluss passend eingekleidet wurden.



„Ich freue mich sehr, dass ich einen Teil der Darstellerinnen und Darsteller mit unserer Tracht für die Bühne ausstatten darf“, so Munz. „Ich kenne das Stück und habe es schon oft gesehen. Umso mehr bin ich jetzt natürlich auf die Neuinszenierung gespannt und freue mich sehr auf die Premiere nächst Woche. Aber bei der Besetzung kann das nur großartig werden“, ist sich Munz sicher.



Und neben Sabine Kapfinger, Aurel Bereuter und Moses Wolff sind mit Norbert Bürger (2. Knecht) und Arnd Schimkat, dem für die neue Fassung die Rolle eines Touristen auf den Leib geschrieben wurde, in der Tat weitere bekannte Münchner Kulturschaffende beim „Watzmann 2.0“ vertreten. Für die Bearbeitung des Buchs und die Regie zeichnen Ecco Meineke und Sven Kemmler verantwortlich.



„Wenn man als Kabarettist an die Bearbeitung eines solchen Werks herangeht, muss man das mit einer gewissen Respektlosigkeit tun. Ansonsten kann man es auch gleich bleiben lassen“, so Ecco Meineke. In seiner Version ist es nun nicht mehr der Berg, der den Menschen bedroht, sondern umgekehrt. Und das führt auch zum Konflikt zwischen dem Bauer, der Großunterneh-mer sowie Lift- und Skischaukel-Betreiber ist, und seinem Sohn, der sich dem Klimaschutz und dem Feminismus verschrieben hat. Ob er letztendlich den Reizen der Gailtalerin, die als knall-harte Influencerin nur auf der Jagd nach immer noch mehr Followern ist, widerstehen kann, wird an dieser Stelle noch nicht verraten.



Aber natürlich bleibt auch in der Neuinszenierung des Kult-Musicals eines erhalten. Und das sind die bekannten Songs und Melodien, die von einer stark besetzten Band gespielt werden. Und mit Mathias Kellner tritt ein großartiger Musiker und Liedermacher aus Bayern als Sänger und Erzähler in die Fußstapfen von Wolfgang Ambros.

