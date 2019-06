Pressemitteilung BoxID: 757554 (Deutsches Schauspielhaus in Hamburg)

SchauSpielHaus beendet Saison mit Rekord

Die sechste Spielzeit unter der Leitung von Karin Beier beendet das SchauSpielHaus mit einem Rekordergebnis. Mit einer Gesamtauslastung von satten 80,5% geht die größte deutsche Sprechtheaterbühne in die Sommerpause. Die erfolgreichsten Produktionen in der Saison 2018-19 waren »Lazarus« (98%), »Der goldene Handschuh« (95%), »Wer hat Angst vor Virginia Woolf?« (92%) »Robin Hood« (95%), »Der Kaufmann von Venedig« (90%) »König Lear« (84%) und »Unterwerfung« (92%).

Im Jungen SchauSpielHaus liefen am erfolgreichsten »Supergute Tage« (100%), »Extrem laut und unglaublich nah« (91%), »Antigone« (94%) und »Tiere im Hotel« (95%). Mit dieser hohen Auslastung stiegen gleichzeitig die Besucherzahlen auf 235.900. Davon sahen 12.500 Besucher*innen die Inszenierungen bei Gastspielen in Paris, Meran, Bozen Berlin, Dresden, Ludwigshafen und Recklinghausen. Im Vergleich zur vorherigen Saison stiegen somit die Einnahmen um 17%. Der Vorverkauf für die Spielzeit 2019-20 hat bereits begonnen. Der Karten-und Aboservice und die telefonische Kartenreservierung sind vom 7/7 bis 4/8 geschlossen. Ab 5/8 ist der Kartenservice wie gewohnt von Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr, der Aboservice von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr für die Besucher*innen da.

Das Pressebüro ist ab Freitag, den 28/6 in den Theaterferien. Ab 12/8 starten wir in die neue Saison und freuen uns auf Sie und auf viele aufregende Aufführungen in unserem Haus!

Wir wünschen Ihnen einen sonnigen und erholsamen Sommer!

