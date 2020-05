Pressemitteilung BoxID: 800703 (Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH)

Difu-Magazin "Berichte" 2/2020 erschienen

Zeitschrift informiert über aktuelle Themen rund um das Thema Stadt

Das neue Vierteljahresmagazin des Difu greift viele aktuelle, kommunal relevante Themen auf. Neben Forschungsergebnissen und Neuerscheinungen des Instituts informiert die kostenfrei erhältliche Zeitschrift über neue Forschungsprojekte, Fortbildungsberichte und Veranstaltungen rund um das Thema "Stadt".



Der Standpunkt "Corona-Krise und Nachhaltigkeit - Mut zur Zukunft" stammt aus der Feder von Busso Grabow und beleuchtet die Suche nach Lösungen, den Willen zur Veränderung und die Gestaltung nachhaltiger Lebenswelten im Zusammenwirken von Pandemie und Klimanotstand.



Gesamtheft: www.difu.de/15233

Ausgewählte Einzelbeiträge (HTML): www.difu.de/12833

Heftarchiv (seit 1996) auf der Difu-Homepage: www.bit.ly/2M8eU5D



Inhalt



Editorial

⦁ von Carsten Kühl



Standpunkt

⦁ von Busso Grabow: Corona-Krise und Nachhaltigkeit - Mut zur Zukunft www.difu.de/15232



Forschung & Publikationen

⦁ Klimaschutz als wichtigste Zukunftsaufgabe der Städte

⦁ Kommunen erwarten weniger Einnahmen durch Corona-Pandemie

⦁ Blau-grün-graue Infrastrukturen in Kommunen planen und umsetzen

⦁ Was bewirken die Projekte der BMBF-Zukunftsstadtforschung

⦁ Geteilte Mobilität in nachhaltigen Verkehrsentwicklungsplänen

⦁ NRW-Kommunen erhalten Beratung bei Klimafolgenanpassung

⦁ Wie Städte gesundheitsförderliche Lebensverhältnisse schaffen können

⦁ Das Difu hat seine Online-Aktivitäten neu ausgerichtet



Neue Projekte

⦁ Wie wirken Smart-City-Vorhaben?

⦁ Agenda 2030 vor Ort

⦁ Weniger Plastik

⦁ Schutz vor Bahnlärm



Veranstaltungen

⦁ Veranstaltungsvorschau

⦁ Jenseits der Kirchturmpolitik - gemeinsames Handeln ist gefragt

⦁ Kommunale Straßenfinanzierung - wie weiter?

⦁ Der ÖPNV als Rückgrat der Verkehrswende

⦁ Wissen in der Stadt - Chancen, Grenzen, Perspektiven ⦁ Zusammenhalt braucht Räume - Chancen für integrative Wohnformen



Nachrichten & Service

⦁ Was sind eigentlich ... SDGs? www.difu.de/15237 ⦁ Veröffentlichungsüberblick

⦁ Difu-Service für Zuwender

⦁ Difu-Informationsangebote/Impressum ⦁ Oberhausen - beeindruckender Wandel

⦁ Difu-Intern: Abschied und Neubeginn

⦁ Difu aktiv

⦁ Neues im Difu-Inter-/Extranet

⦁ Difu-Mediennachlese



Cover-Grafik: www.bit.ly/3dbMC6k



Kurzinfo: Deutsches Institut für Urbanistik

Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) ist als größtes Stadtforschungsinstitut im deutschsprachigen Raum die Forschungs-, Fortbildungs- und Informationseinrichtung für Städte, Kommunalverbände und Planungsgemeinschaften. Ob Stadt- und Regionalentwicklung, kommunale Wirtschaft, Städtebau, soziale Themen, Umwelt, Verkehr, Kultur, Recht, Verwaltungsthemen oder Kommunalfinanzen: Das 1973 gegründete unabhängige Berliner Institut - mit einem weiteren Standort in Köln - bearbeitet ein umfangreiches Themenspektrum und beschäftigt sich auf wissenschaftlicher Ebene praxisnah mit allen Aufgaben, die Kommunen heute und in Zukunft zu bewältigen haben. Der Verein für Kommunalwissenschaften e.V. ist alleiniger Gesellschafter des in der Form einer gemeinnützigen GmbH geführten Forschungsinstituts.

