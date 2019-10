Pressemitteilung BoxID: 772269 (Deutscher Tourismusverband e.V.)

Meldeschein digitalisieren - aber richtig

DTV präzisiert bei Anhörung im Bundestag Anforderungen der Branche

Den Meldeschein komplett digitalisieren – dieses Vorhaben ist Teil des dritten Bürokratie-Entlastungsgesetzes, das der Deutsche Tourismusverband e.V. (DTV) unterstützt. Bei der Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie des Deutschen Bundestages am Montag, 21. Oktober, präzisierte DTV-Geschäftsführer Norbert Kunz die Position des Verbands.



Oberstes Ziel der Überarbeitung muss es sein, eine nachhaltige Erleichterung – finanziell wie auch bürokratisch – für Deutschlands Gastgeber und Gäste zu erreichen. „Wir begrüßen einen digitalen Meldeschein. Dabei kommt es darauf an, mit Augenmaß vorzugehen und nicht nur große Hotelketten im Blick zu haben. Besonders für kleine Gastgeber wären zusätzliche technische Hürden kontraproduktiv. Es braucht Lösungen, die ohne großen Aufwand und Investitionen für die Gastgeber umsetzbar sind“, sagte Norbert Kunz.



In seiner Stellungnahme verweist der DTV darauf, dass vorab geklärt werden muss, wessen Daten künftig erfasst werden sollen. Zudem müssen unterschiedliche Check-In-Abläufe berücksichtigt werden. Mit einem Praxistest sollte die Umsetzung des digitalen Meldescheins vorab auf ihre Praxistauglichkeit überprüft werden.

