Tanzen ist gesund - vom DOSB anerkannte Gesundheitssportart Prävention

Auf der Deutschen Meisterschaft Latein in Siegburg erreichte der Prozess, Tanzen als Gesundheitssport anerkennen zu lassen, mit der offiziellen Verleihung des Siegels vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) seinen vorläufigen Höhepunkt. Tanzsport Deutschlands Präsidentin Heidi Estler und Vizepräsident Thomas Wehling nahmen aus den Händen von Dr. Mischa Kläber, zuständig für Präventionspolitik und Gesundheitsmanagement im DOSB, das Siegel „Sport pro Gesundheit“ entgegen. Tanzen wurde jüngst als Gesundheitssport im Bereich Prävention anerkannt. Dies bekräftige Kläber in Siegburg noch einmal sowohl mit der offiziellen Urkunde als auch in seiner persönlichen Ansprache. Von der Deutschen Meisterschaft zeigte sich Kläber beeindruckt und bezeichnete die Tanzpaare als begeisternd und faszinierend.



Mit dem eigens erarbeiteten Kursmanual "Gesunde Haltung, freie Bewegung" hat der Deutsche Tanzsportverband die Grundlage für eigene Fortbildungen geschaffen. Nach der erfolgten Zertifizierung können nun Übungsleiter B-Prävention im Tanzsport ausgebildet werden. Teilnehmer der entsprechenden Angebote in den rund 2.200 bundesweiten Tanzsportvereinen haben demnach bald die Möglichkeit, sich die Kursgebühren von ihren Krankenkassen bezuschussen zu lassen.

Den Tanzsport in Deutschland repräsentiert der Deutsche Tanzsportverband (DTV), Mitglied im DOSB: 230.000 Mitglieder, 2.200 Vereine, 26.000 Leistungssportler, vielfältige Angebote im Hobby-, Breiten- und Gesundheitssport.













