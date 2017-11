90.000 Mitglieder

Großer Bahnhof in Friedrichshafen. Präsident Hans Schwägerl begrüßte am 4.11.2017 im Rahmen der Messe Faszination Modellbau Stefanie, Michael und Noah Rohrwild im Deutschen Modellflieger Verband (DMFV). Die Familienmitgliedschaft der Rohrwilds ist etwas ganz Besonderes, denn sie sind auf diese Weise alle zusammen das 90.000ste Mitglied des DMFV. Herzlich Willkommen!



„Es freut uns, dass die Marke von 90.000 Mitgliedern über eine Familienmitgliedschaft erreicht wurde. Zeigt es doch, dass dieser Sport etwas für alle Generationen ist“, so Hans Schwägerl, Präsident des DMFV. „Der ungebrochene Zuspruch ist auch Beleg für unser attraktives und vielfältiges Leistungsspektrum“, so Schwägerl. Das umfangreiche Angebot des DMFV umfasst neben einer im Mitgliedsbeitrag enthaltenen Haftpflichtversicherung unter anderem kostenlose Rechtsberatungen, Betreuung von Vereinen und Mitgliedern vor Ort, die sechsmal im Jahr erscheinende Verbandszeitschrift „Modellflieger“ sowie aktuelle Informationen und Serviceleistungen auf der Website, über die News-App oder die Facebook-Seite des Verbandes. Zudem kann man beim DMFV den Kenntnisnachweis erwerben. Dieser ist seit dem 1. Oktober 2017 erforderlich, wenn man auch außerhalb von Modellflugplätzen mit seinem Modellflugzeug höher als 100 Meter fliegen möchte oder dort mit Modellen mit mehr als 2 Kilogramm Abfluggewicht fliegt.



„Wir sind dankbar, dass uns so viele Menschen das Vertrauen schenken. Und wir sind froh, dass wir dieses Vertrauen auch bestätigen können. Denn in den vergangenen Jahren sind vor allem die Kontakte zu Behörden und Entscheidungsträgern intensiviert worden. Im Zuge der Novellierung der Luftverkehrsordnung haben uns diese Kontakte in den letzten Monaten sehr geholfen, um Schaden vom Modellflugsport abzuwenden“, so Schwägerl. „Wir werden uns weiterhin mit aller Kraft dafür einsetzen, dass der Modellflugsport auch zukünftig ohne große Hürden ausgeübt werden kann“, so der DMFV-Präsident weiter.



Wer Mitglied im DMFV werden möchte, findet dazu alle Infos unter www.dmfv.aero. Natürlich kann man sich auch direkt an die Geschäftsstelle des Verbandes in Bonn wenden. Dort kümmert man sich persönlich um alle Interessenten. Die Geschäftsstelle ist montags bis mittwochs von 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags von 07:30 Uhr bis 17:30 Uhr und freitags von 07:30 Uhr bis 15:00 Uhr unter 02 28/97 85 00 erreichbar oder per E-Mail unter info@dmfv.aero.



