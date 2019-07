Pressemitteilung BoxID: 761644 (Deutscher Juristinnenbund e.V.)

DIE Steuerklärung und DER Steuerpflichtige: djb kritisiert veraltete Leitbilder und fehlende Vollmacht

Wer die Steuererklärung selbst einreicht, muss sich sputen. Die gute Nachricht:

Die Frist endet in diesem Jahr erstmals erst am 31. Juli. Die schlechte

Nachricht: Für Verheiratete versprühen die Steuerformulare immer noch den

Geist der 1950er Jahre. Denn sie halten nach wie vor am Bild des männlichen

"Ernährers" und der weiblichen "Zuverdienenden" fest. Selbst wenn die Frau mehr

verdient, ist eine Abgabe ohne den Ehemann an erster Stelle unzulässig. Zudem

birgt die elektronische Abgabe der Steuererklärung erhebliche Risiken, denn auf

das Einverständnis des Ehepartners oder der Ehepartnerin kommt es faktisch

nicht an. Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) fordert die Einführung

geschlechtsneutraler Steuerformulare nicht nur für gleichgeschlechtliche Ehen

und für gemeinsame Steuererklärungen die Pflicht zur Abgabe einer

ausdrücklichen Vollmacht.



Geschlechtsneutrale Steuerformulare - ein Ding der Unmöglichkeit?



"Dass es im Bundesfinanzministerium in vier Jahren nicht geschafft wurde, die

Steuerformulare gleichstellungsgerecht zu gestalten, zeigt, wie wenig Beachtung

diesem Thema geschenkt wird.", kritisiert die Präsidentin des djb Prof. Dr.

Maria Wersig. "Wir brauchen endlich diskriminierungsfreie Steuerformulare bzw.

Erläuterungen und Beispiele, die frei sind von Stereotypen. Warum kann nicht

Frau Mustermann mal die gemeinsame Steuererklärung übernehmen? Zudem sind auch

im Onlineverfahren rechtlich wirksame Vollmachten notwendig und Eheleute sollten

auf Haftungsrisiken hingewiesen werden."



Die Gleichstellungs- und Frauenminister*innen und -senator*innen der Länder

(GFMK) haben mehrfach eine diskriminierungsfreie Ausgestaltung von

Steuervordrucken eingefordert. Der djb hat zuletzt im Mai 2018

(https://www.djb.de/verein/Kom-u-AS/K4/pm18-18/) auf die Probleme hingewiesen.

Im Bundesfinanzministerium wird - so die Antwort auf eine kleine Anfrage -

bereits seit 2015 "nach Lösungsmöglichkeiten gesucht, wie die vielschichtigen

automationstechnischen Belange mit unter Gendergesichtspunkten wünschenswerten

Eintragungsoptionen in Einklang gebracht werden können" (BT-Drs. 18/7170). Vier

Jahre später hat sich kaum etwas geändert.



Auf den ersten Blick räumen die Formulare der Einkommensteuererklärung seit

letztem Jahr die Möglichkeit ein, sich als "Person A"/"Person B"

beziehungsweise "Ehegatte A"/"Ehegatte B" einzutragen. Auch in den folgenden

Zeilen und in den Erklärungen sind Ansätze für geschlechtsneutrale

Formulierungen und stereotypenfreie Beispiele erkennbar. Doch der erste Eindruck

täuscht. Die Option Ehegatte A/Ehegatte B ist auf gleichgeschlechtliche Ehen,

die Option Person A/Person B auf eingetragene Lebenspartnerschaften beschränkt.

An der Zuordnung von "Ehemann" und "Ehefrau" für verschiedengeschlechtliche

Ehen hat sich nichts geändert. In den Formularen ist ausdrücklich der

"Ehemann" als steuerpflichtige Person einzutragen. Die nachrangige zweite Rubrik

ist ausdrücklich für die "Ehefrau" vorgesehen. Diese Reihung ist selbst dann

einzuhalten, wenn sie mehr verdient als er oder wenn Frauen das

Familieneinkommen allein erwirtschaften.



Risiken der Online-Steuererklärung: Ohne Vollmacht in die Haftung?



Dazu kommen die Risiken der Online-Steuererklärung. Während die

Steuererklärung auf Papier von beiden Eheleuten unterzeichnet werden muss(te),

wird die elektronische Steuererklärung mit einem Mausklick auf den Weg

gebracht, ohne dass es auf das Einverständnis der anderen Person ankommt.

Selbst der bei Elster notwendige Antrag auf die Zertifikatsdatei, praktisch eine

elektronische Unterschrift, setzt keine Vollmacht der anderen Person voraus.

Für die Steuerschuld haften dennoch beide. Die Möglichkeit des vollmachtlosen

Handelns ist zum einen vertretungsrechtlich bedenklich. Eheleute können nicht

alleine deshalb, weil sie verheiratet sind, ohne weiteres füreinander

rechtsgeschäftlich handeln. Ausnahmen sind Alltagsgeschäfte. Bei der

Steuererklärung kann es jedoch um erhebliche Summen gehen und die Eheleute

schulden die Steuernachzahlungen im Zweifel gemeinsam.



Zum anderen ist die Regelung gleichstellungspolitisch problematisch. Das

Beispiel Güterstand zeigt, dass die mit der Ehe verbundenen Rechtsfolgen

häufig nicht bekannt sind oder falsch verstanden werden. Zudem befassen sich

Frauen nach wie vor seltener mit dem Thema Steuern als Männer. Kein Wunder,

wenn sogar die Steuerformulare den Ehemann als die relevante steuerpflichtige

Person suggerieren. Es ist wichtig, dass Frauen sich in Sachen Steuern

weiterbilden und auch bei gemeinsamer Steuererklärung oder Kontenführung

informierte Entscheidungen treffen. Dennoch ist auch der Staat in der Pflicht:

im Hinblick auf die Ausgestaltung der Steuerformulare, deren Erläuterungen und

Beispiele und in Bezug auf rechtlich wirksame und transparente

Vertretungsregelungen. Eheleute müssen außerdem wissen, welche rechtlichen und

finanziellen Folgen auf sie zukommen. Dazu gehört die ausdrückliche Vollmacht.

Weiterhin wären Hinweise zu den Auswirkungen einer gemeinsamen Steuererklärung

in den Erläuterungen zur Steuererklärung wünschenswert.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (