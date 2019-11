Pressemitteilung BoxID: 776061 (Deutscher Bauernverband e.V.)

Bauernpräsident trifft neue Spitzenvertreter der EU

Rukwied: Stabiles Budget ist unerlässlich

Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV) und des Europäischen Bauernverbandes (Copa), Joachim Rukwied, spricht in Brüssel mit dem finnischen Landwirtschaftsminister und derzeitigen Vorsitzenden des Agrarrats, Jario Leppä, sowie den designierten Kommissaren Janusz Wojciechowski für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, und Johannes Hahn für Haushalt und Verwaltung im bilateralen Austausch über die Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Dabei unterstreicht Präsident Rukwied die Notwendigkeit eines stabilen EU-Haushalts und der Kontinuität in der weiteren Ausgestaltung der GAP. „Ein stabiles Budget ist unerlässlich für die Stabilität des ländlichen Raumes in ganz Europa“, so Rukwied. Ziel der Verhandlungen müsse ein Haushalt mindestens auf Grundlage des Vorschlags von Kommissar Günther Oettinger sein. Präsident Rukwied betont in den Gesprächen außerdem, dass der Übergangszeitraum nicht für eine „Minireform“ genutzt werden darf. Vielmehr müsse das Motto „Gleiches Geld für gleiche Leistung“ gelten.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (