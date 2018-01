Pfandflaschen: Wegwerfen verboten, Strafe unwahrscheinlich

In Deutschland werden immer mehr Flaschen illegal ohne Pfand verkauft. Sie werden meist aus dem Ausland importiert. Da man sie nicht zurückgeben kann, landen sie illegal im Müll. Gegen das deutsche Pfandrecht verstoßen damit sowohl Händler als auch Kunden. Darüber informiert das Rechtsportal anwaltauskunft.de.



„Händler, die illegal pfandfreie Ware verkaufen, können mit sehr hohen Bußgeldern belegt werden“, erklärt Swen Walentowski, Sprecher von anwaltauskunft.de. Kunden müssen dagegen praktisch keine Konsequenzen befürchten.



Wer Pfandflaschen kauft, ist zwar zur Rückgabe der Flaschen verpflichtet. „Rechtlich erwirbt der Kunde bei einer Pfandflasche nur das Eigentum an der Flüssigkeit, nicht an der Flasche“, erläutert Swen Walentowski. Wer die Flasche nicht zurückgibt und entsorgt, hat aber meist keine Strafe zu befürchten.



