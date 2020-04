Pressemitteilung BoxID: 793358 (Deutscher Anwaltverein (DAV) e.V.)

Kein Arbeitsunfall bei Füttern von streunenden Katzen

Wer ehrenamtlich in einem Tierschutzverein tätig ist, steht beim Füttern streunender Tiere nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung und hat keinen Anspruch auf Entschädigungsleistungen. Es handelt sich um eine freiwillige Tätigkeit aus Tierliebe, so das Sozialgericht Dortmund am 6. Juni 2019 (AZ: 18 U 452/18).



In dem von der Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) mitgeteilten Fall war die Frau als ehrenamtliches Mitglied in einem gemeinnützigen Tierschutzverein tätig. Nachdem sie streunende Katzen gefüttert hatte, hatte sie einen Verkehrsunfall. Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft lehnte die Anerkennung als Arbeitsunfall ab. Das Füttern der Katzen sei nicht über das hinausgegangen, was ehrenamtlich von einem Mitglied zu erwarten sei.



Die Klage der Frau scheiterte. Sie stand nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, so das Sozialgericht. Die Klägerin habe keine abhängige Beschäftigung ausgeübt, die den Versicherungsschutz begründen würde. Auch habe sie keinen solchen Schutz als so genannte „Wie-Beschäftigte“ gehabt. Zwar umfasse der Schutz auch solche Personen, die wegen ihres fremdnützigen Verhaltens unter vergleichbaren Umständen wie abhängig Beschäftigte tätig werden. Dafür müsse die Tätigkeit aber in ihrer Grundstruktur einer abhängigen Beschäftigung gleichkommen. Beim Katzenfüttern fehle es jedoch an einer entsprechenden „Arbeitnehmerähnlichkeit“. Das Füttern sei eine ehrenamtliche Tätigkeit. Der Tierschutzverein sei nicht als Arbeitgeber aufgetreten. Der Verein habe auch lediglich das Futter bezahlt, aber kein Gehalt und keine Aufwandsentschädigung. Es habe sich vielmehr um eine unversicherte Freizeitbeschäftigung gehandelt, die die Frau aufgrund ihrer Tierliebe ausgeübt habe.



Letztlich hatte sie ihre Pflicht als Vereinsmitglied erfüllt. Für solche Tätigkeiten kann der Verein eine entsprechende Versicherung abschließen, so die DAV-Sozialrechtsanwältinnen und -anwälte. Eine Vergleichbarkeit der Katzenfütterung zum grundsätzlich versicherten Ausführen von Hunden aus Tierheimen im Rahmen einer Tierpatenschaft verneinte das Sozialgericht ausdrücklich.



Informationen: www.dav-sozialrecht.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (