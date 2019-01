Aktueller Marktbericht Gesamtjahr 2018

09.01.19



Deutlicher Anstieg bei Kaufpreissumme und Durchschnittskursen

Immobilienfonds prägen weiterhin den Zweitmarkt für geschlossene Fonds

Deutsche Zweitmarkt AG mit erfolgreichem Handelsjahr 2018





Gesamtmarktanalyse



Mit einem guten vierten Quartal beschließt der Zweitmarkt für geschlossene Fonds ein starkes Handelsjahr 2018. Während das am Markt gehandelte Nominalkapital im Vergleich zu 2017 leicht um 5 Prozent auf 295,28 Millionen Euro sinkt, steigt die Summe der Kaufpreise im gleichen Zeitraum um fast 22 Prozent. Sie liegt bei 216,54 Millionen Euro. Der durchschnittliche Handelskurs über alle Anlageklassen liegt im Jahr 2018 bei 73,33 Prozent – und damit um mehr als 28 Prozent höher als im Vorjahr. Der Durchschnittskurs im Bereich der Immobilienfonds liegt bei 89 Prozent, im Bereich der Sonstigen Assets bei knapp 46 Prozent.



Die Deutsche Zweitmarkt AG erfasst kontinuierlich den öffentlich sichtbaren Handel in den Sparten Immobilie, Schiff und Sonstige Assets. Insgesamt kam es im Jahr 2018 zu 7.302 Handelsabschlüssen – ein leichter Rückgang um 2,3 Prozent gegenüber 2017. Auf Immobilienfonds entfällt mit knapp 70 Prozent wie gewohnt der größte Umsatzanteil. Es folgt die Assetklasse der Sonstigen Assets mit etwas mehr, die der Schiffsfonds mit etwas weniger als 15 Prozent. Vor allem der starke Handel von Immobilienfonds ist ausschlaggebend für den Anstieg im Bereich des Kaufpreisvolumens: Sie allein verzeichnen eine Steigerung von mehr als 24 Prozent.



Die Deutsche Zweitmarkt AG kann erneut auf ein erfolgreiches Handelsjahr zurückblicken. Während das Nominalkapital nur leicht um 5 Prozent sinkt, steigt die Kaufpreissumme gegenüber 2017 um mehr als 13 Prozent auf 44,98 Millionen Euro. Ähnlich wie am Gesamtmarkt sind auch bei der DZAG Immobilienfonds die prägende Assetklasse mit einem Umsatzanteil von mehr als 66 Prozent.



„Wir freuen uns, mit dem Handelsjahr 2018 das letztjährige Zweitmarkt-Rekordjahr bestätigt und in einigen Bereichen sogar ausgebaut zu haben“, bilanziert Torsten Filenius, Vorstand der Deutschen Zweitmarkt AG. Im andauernden Niedrigzinsumfeld ist die Nachfrage nach interessanten Investments ungebrochen, was zu steigenden Kursen in allen Assetbereichen führt. Verkäufer treffen am Zweitmarkt auf eine immer größer werdende Zahl potentieller Käufer aus dem privaten wie institutionellen Umfeld, zudem werden vermehrt AIF – also nach neuem Recht aufgelegte Beteiligungen – erstmals am Zweitmarkt gehandelt. „Auch für 2019 gehen wir daher von einer regen Handelstätigkeit im Bereich der Vermögensanlagen aus“, so Filenius.

