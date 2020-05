Pressemitteilung BoxID: 797391 (Deutsche Wohnen SE)

Personalie: Juliane Kieslinger spricht für Deutsche Wohnen

Externe Kommunikation wird neu strukturiert

Juliane Kieslinger ist neue Leiterin Unternehmenskommunikation der Immobiliengesellschaft Deutsche Wohnen. Die 37-Jährige folgte zum 1. Mai 2020 auf Manuela Damianakis, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat, um sich beruflich neu zu orientieren.



Kieslinger ist seit elf Jahren für die Deutsche Wohnen tätig und verantwortete zuletzt als Teamleiterin den Bereich Corporate Content. Zuvor arbeitete sie in verschiedenen Kommunikationsbereichen des Unternehmens wie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Investor Relations oder Corporate Publishing. Kieslinger baute in den vergangenen Jahren den Social-Media-Bereich der Deutsche Wohnen mit auf und ist seit Sommer 2019 Chefin vom Dienst im Newsroom des Unternehmens. Sie studierte Publizistik, Politik und Psychologie in Berlin sowie Real Estate Investment & Finance in Oestrich-Winkel. In ihrer neuen Position berichtet Kieslinger an den Vorstandsvorsitzenden der Deutsche Wohnen, Michael Zahn.



Michael Zahn: „Juliane Kieslinger hat sich in der Vergangenheit bereits in zahlreichen Projekten um die Deutsche Wohnen verdient gemacht. Sie bringt die Kompetenz, aber auch die Energie und Dynamik mit, die die Deutsche Wohnen jetzt und in Zukunft braucht. Wir freuen uns, dass sie sich in ihrer neuen Position noch stärker für das Unternehmen einbringen kann.“



Mit der personellen Neuaufstellung geht auch eine Umstrukturierung der Öffentlichkeitsarbeit des börsennotierten Unternehmens einher: Die bisherigen Bereiche Corporate Content und Unternehmenskommunikation werden im Sinne einer ganzheitlichen Kommunikationsstrategie zusammengeführt.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (