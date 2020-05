Pressemitteilung BoxID: 801161 (Deutsche Welle)

DW Akademie erhält Status einer Direktion

Im Herbst 2018 übernahm Carsten von Nahmen die Leitung der Hauptabteilung DW Akademie, die ab 1. Juni den Status einer eigenen Direktion erhält. Mit der Ernennung zum Direktor würdigt DW-Intendant Peter Limbourg von Nahmens Erfolg und die Leistung des gesamten Teams der DW Akademie, deren Gesamtbudget für Projekte in rund 50 Ländern im vergangenen Jahr von 31,6 auf 42,4 Millionen Euro anstieg.



Intendant Peter Limbourg sagte, die Themen der DW Akademie seien „extrem relevant für Deutschland, ebenso wie für die Zielregionen, in denen wir arbeiten“. Die gelungene Fokussierung auf Synergien zwischen DW und DW Akademie sei „wichtig, um gemeinsam schneller, besser und erfolgreicher zu arbeiten.“ Eine starke gemeinsame Profilierung und ein Wissensaustausch in beide Richtungen sollten weiter vorangetrieben werden, so Limbourg.



Von Nahmen: „Die Entscheidung der Geschäftsleitung zum Statuswechsel bestärkt uns darin, dass wir als Teil der DW einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Medien- und Meinungsfreiheit leisten und auch im internationalen Kontext als zentraler Akteur im Bereich Medienentwicklung wahrgenommen werden.“



Die DW Akademie ist das Zentrum der Deutschen Welle für internationale Medienentwicklung, journalistische Aus- und Fortbildung und Wissensvermittlung.



