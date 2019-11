Pressemitteilung BoxID: 777436 (Deutsche Schillergesellschaft e.V.- Deutsches Literaturarchiv Marbach -)

Systemwechsel als Sprachwechsel: Literatur nach 1989

Mit Róža Domašcyna, György Dragomán, Julia Franck, Orsolya Kalász, Steffen Popp und Aleš Šteger

Literaturaustausch und Systemwechsel sind über Ländergrenzen hinweg zu denken. Im Rahmen des internationalen Tagungs- und Ausstellungsprojekts ›Literatur im Systemkonflikt‹ stellen wir uns die Fragen: Wie reagiert Literatur auf politische Systemwechsel? Wie verändern sich Sprache, Schreibweisen und literarische Gegenstände? Autorinnen und Autoren aus Deutschland und Osteuropa lesen aus ihren Werken und diskutieren über die Auswirkungen von 1989 auf ihr schriftstellerisches Schaffen. Es lesen Róža Domašcyna, György Dragomán, Julia Franck, Orsolya Kalász, Steffen Popp und Aleš Šteger. Mit Vorträgen von Sandra Richter (Direktorin DLA) und Marcel Lepper (Leiter Literaturarchiv der Akademie der Künste).



Ein Schwerpunkt der beiden Autorenpanels liegt auf der Perspektive aus Osteuropa und dem Balkan; alle Autoren wurden gebeten, einen (möglichst eigenen) Text zum Thema auszuwählen, zu lesen und zu kommentieren. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projekts ›Literatur im Systemkonflikt. Internationales Tagungs-, Ausstellungs- und Kulturprogramm‹ statt; sie schließt an die Marbacher Tagung ›Systemwechsel, literarisch. Ost- und West-Deutschland um 1989 im internationalen Vergleich‹ (im Juni 2019 in Marbach) an.



Programm: www.dla-marbach.de/forschung/tagungen



Die Veranstaltung findet am Dienstag, 3. Dezember, im Haus für Poesie, Knaackstr. 97, Berlin, statt (Beginn: 17 Uhr). Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten: forschung@dla-marbach.de



In Verbindung mit dem Literaturarchiv der Akademie der Künste, Berlin. Gefördert durch das Auswärtige Amt.





