Pressemitteilung BoxID: 787735 (Deutsche Schillergesellschaft e.V.- Deutsches Literaturarchiv Marbach -)

Cornelia Funke: Warum unsere Hände oft mehr wissen als unser Kopf

»Was war das für ein Spaß, wieder auf Papier statt auf einem Bildschirm zu schreiben. Es fühlte sich so viel verspielter an, und was da auf die Notizbuchseiten floss, machte mir nicht vor, dass es schon druckreif ist«. Das sagt die international bekannte Kinder- und Jugendbuchautorin Cornelia Funke (Tintenwelt-Trilogie, Drachenreiter), die für das Marbacher Magazin zu unserer Ausstellung ›Hands on! Schreiben lernen. Poesie machen‹ ein ganz be-sonderes Alphabet gezeichnet hat. Im Rahmen der Kulturakademie der Stiftung Kinderland zeigt Cornelia Funke via Skype, wie sehr unsere Hände uns beim Denken helfen können. Moderation: Julia Schneider.



Die Ausstellung ›Hands on! Schreiben lernen. Poesie machen‹ läuft noch bis 1. März, danach ist sie in reduzierter Form im Erdgeschoss des Schiller-Nationalmuseums zu sehen.



Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 26. Februar, um 19.30 Uhr im Berthold-Leibinger-Auditorium (Literaturmuseum der Moderne) statt. Der Eintritt ist frei.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (