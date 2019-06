Pressemitteilung BoxID: 754805 (Deutsche Rentenversicherung Saarland)

Vortrag am 25. Juni 2019 bei der DRV Saarland: "Erwerbsgemindert oder berufsunfähig - was wäre wenn?"

Wann liegt Erwerbsminderung oder Berufsunfähigkeit vor? Wie lange wird die Rente gezahlt? Darf ich hinzuverdienen? Bei der Vielzahl von Fragen zu dem Thema Rente wegen Erwerbsminderung fällt es nicht leicht den Überblick zu behalten.



Deshalb bietet die Deutsche Rentenversicherung Saarland am 25. Juni 2019 den Vortrag „Erwerbsgemindert oder berufsunfähig – was wäre wenn?" an. Ab 16:30 Uhr erklärt ein Referent im Großen Sitzungsaal der Deutschen Rentenversicherung Saarland, Martin-Luther-Str. 2-4, 66111 Saarbrücken, die gesetzlichen Regelungen.



Der Vortrag „Erwerbsgemindert oder berufsunfähig – was wäre wenn?" " steht allen interessieren Bürgerinnen und Bürgern offen. Die Veranstaltung ist kostenlos.



Eine Anmeldung ist erforderlich (Telefon: 0681 3093-650, Fax: 0681 3093-654 oder E-Mail: service@drv-saarland.de).

