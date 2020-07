Pressemitteilung BoxID: 807371 (Deutsche Rentenversicherung Nordbayern)

Eingeschränkte Kapazitäten in den Rehakliniken

Die Hygiene- und Abstandsregelungen ermöglichen derzeit nur eine eingeschränkte Nutzung der Kapazitäten in den Rehakliniken. In der Folge kann dies sowohl bei bereits bewilligten als auch bei neuen Anträgen dazu führen, dass Rehamaßnahmen mit großer zeitlicher Verzögerung beginnen können oder in einer anderen Klinik als der Wunschklinik durchgeführt werden.



Anschlussheilbehandlungen sind davon in der Regel nicht betroffen, da hier ein anderes Genehmigungs- bzw. Belegungsverfahren angewendet wird.



Weitere Infos sowie alle Kontaktdaten findet man im Internet unter: www.deutsche-rentenversicherung-nordbayern.de und www.klinikverbund-nordbayern.de

