Wer sich für 2021 noch einen Ausbildungsplatz sichern will, der sollte sich jetzt bewerben!



Ob Verwaltung oder Rehaklinik: das Ausbildungsplatzangebot der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern ist vielfältig und abwechslungsreich. Und mit einem Arbeitgeber im öffentlichen Dienst hat man nicht nur in Krisenzeiten einen sicheren Arbeitsplatz.



Informieren und gleich online bewerben unter:

www.drv-nordbayern.de/ausbildung oder www.klinikverbund-nordbayern.de



Bewerbungsfrist für Würzburg ist der 13. Oktober 2020, in Bayreuth endet die Frist am 25. Oktober 2020.



Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern als Träger der gesetzlichen Rentenversicherung ist nicht nur bei Reha und Rente ein verlässlicher Partner. Der fränkische Rentenversicherungsträger mit knapp 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist auch ein großer Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb in der Region.



Weitere Infos und alle weiteren Karrieremöglichkeiten findet man unter:

www.drv-nordbayern.de/karriere





(lifePR) (