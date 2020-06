Pressemitteilung BoxID: 801252 (Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft)

Lufthansa Aufsichtsrat stimmt Stabilisierungsmaßnahmen zu

.





Empfehlung an Aktionäre, bei außerordentlicher Hauptversammlung am 25 Juni 2020 zuzustimmen

Schnelle Rückführung der Stabilisierungsmittel angestrebt

Tarifgipfel mit Gewerkschaften zu notwendigen Restrukturierungsmaßnahmen geplant

Veröffentlichung Zwischenbericht zum ersten Quartal 2020 am 3. Juni





Der Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa AG hat in seiner heutigen Sitzung für die Annahme des vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesrepublik Deutschland angebotenen Stabilisierungspakets gestimmt und damit auch die angekündigten Zusagen an die EU-Kommission akzeptiert.



Karl-Ludwig Kley, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Lufthansa AG, sagt: „Es war eine sehr schwierige Entscheidung. Nach intensiver Diskussion haben wir uns dazu durchgerungen, dem Vorschlag des Vorstands zuzustimmen.



Wir empfehlen unseren Aktionären, diesen Weg mitzugehen, auch wenn er ihnen substanzielle Beiträge zur Stabilisierung ihres Unternehmens abverlangt. Es muss aber deutlich gesagt werden, dass vor der Lufthansa ein sehr schwieriger Weg liegt.“



Bereits am, Freitag dem 29.5.2020, hatte auch der Vorstand der Deutschen Lufthansa AG dem Paket formal zugestimmt.



Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG, sagt: „Die Stabilisierung unserer Lufthansa ist kein Selbstzweck. Gemeinsam mit der Bundesregierung muss es unser Ziel sein, unsere Spitzenposition im globalen Luftverkehr zu verteidigen. Für diese Perspektive sind wir allen an der Stabilisierung Beteiligten, inklusive unseren Kunden, Mitarbeitern und Aktionären dankbar. Wir werden sie nicht enttäuschen und jetzt hart daran arbeiten, die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit unserer Airline Gruppe zu sichern.“



Nachdem sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat der Gesellschaft das Stabilisierungspaket verabschiedet haben, bedarf es nun noch der Genehmigung der Wettbewerbsbehörden und der Zustimmung der Aktionäre. Die zur Stabilisierung zugesagten Kredite und Einlagen sollen anschließend so schnell wie möglich wieder zurückgeführt werden.



Die Deutsche Lufthansa AG wird ihre Aktionäre zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni 2020 einladen. Die Versammlung wird für die Anteilseigner in einem Livestream auf der Internetseite des Unternehmens übertragen. Aktionäre haben vorab die Möglichkeit, ihre Fragen einzureichen. Aktionäre, die sich vorab für die Online Services registriert haben, können dort auch an der Abstimmung teilnehmen, für die erweiterte elektronische Möglichkeiten zur Verfügung stehen.



Auf der Tagesordnung dieser außerordentlichen Hauptversammlung stehen ausschließlich die mit dem WSF ausgehandelten Stabilisierungsmaßnahmen. Um die Solvenz des Unternehmens zu sichern, ist eine Zustimmung der Hauptversammlung mit der erforderlichen Mehrheit notwendig.



Bereits heute ist absehbar, dass der internationale Flugverkehr auch in den kommenden Jahren nicht das Vorkrisenniveau erreichen wird.



„Die zu erwartende, langsame Markterholung im globalen Luftverkehr macht eine Anpassung unserer Kapazitäten unausweichlich. Mit unseren Tarif- und Sozialpartnern wollen wir unter anderem darüber sprechen, wie die Auswirkungen dieser Entwicklung möglichst sozialverträglich abgefedert werden können“, sagt Carsten Spohr.



Über den aktuellen Stand und die erforderlichen Maßnahmen in Deutschland wird der Vorstand mit den Gewerkschaften Verdi, Vereinigung Cockpit und UFO bei einem Spitzengespräch beraten.



Der Zwischenbericht für das erste Quartal soll am 3. Juni 2020 veröffentlicht werden.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (