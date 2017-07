Emotionen, Rekorde, Begeisterung

Wir lassen das Jahr 2016 sportlich noch einmal aufleben. Vom 18. Juli – 06. August zeigen wir in einer Sonderausstellung 70 spektakuläre Aufnahmen, darunter auch die prämierten Sportfotos des vergangenen Jahres.



Im Mittelpunkt der Ausstellung steht das „Sportfoto des Jahres“ von Sebastian Wells. „Wie erwartet hat Usain Bolt an diesem 14. August in Rio de Janeiro das olympische 100-Meter-Finale gewonnen. Nach einer ausgiebigen Ehrenrunde wieder im Zielbereich angekommen, lässt sich der Supersprinter noch in Richtung Fotografen-Graben locken, aus dem heraus wir – auf einem Podest stehend – Zieleinläufe festhalten. Spontan klettert Bolt über den Graben mit dem Podest hinweg auf das Geländer, um seinen Fans die Hand reichen zu können. Ich selbst hocke tief unten im Graben und komme so zu diesem Motiv, das das ganze Spektakel um den Weltstar ausdrückt.“



Auch zwei Fotografen aus NRW gehören zu den Siegern: Zum einen Jürgen Fromme in der Kategorie „Fußball - Amateure und Jugend“ und Lukas Schulze in der Kategorie „Sport allgemein - Action“.



Das Sportmagazin Kicker richtet den Wettbewerb in Kooperation mit dem Verband Deutscher Sportjournalisten aus. Insgesamt haben für das Sportjahr 2016 65 Fotografen mit 409 Motiven teilgenommen.



Die Bilder sind noch bis Dezember als Wanderausstellung auf Deutschland-Tour.

Im Deutschen Sport & Olympia Museum in Köln ist die Sonderausstellung zu den regulären Öffnungszeiten zu besichtigen:



Termin:

18.07.2017 bis 06.08.2017

Dienstag – Freitag von 09:00 – 18:00 Uhr

Samstag, Sonntag und an Feiertagen 11:00 – 19:00 Uhr



Ort:

Deutsches Sport & Olympia Museum, Im Zollhafen 1, 50678 Köln



Über das Deutsche Sport & Olympia Museum

Das Deutsche Sport & Olympia Museum stellt Exponate aus fast 3.000 Jahren Sportgeschichte aus. Jährlich besuchen 100.000 Gäste die Ausstellungen. Das Museum liegt im Kölner Rheinauhafen, unmittelbar neben dem Schokoladenmuseum und zählt aufgrund seiner Lage und seinen spektakulären Sportplätzen auf dem Dach zu den attraktivsten Eventlocations an der Rheinpromenade.

