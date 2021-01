Die Deutsche Konsum REIT-AG ("DKR") (ISIN DE000A14KRD3) hat mit notariellen Beurkundungen im Dezember 2020 zwei weitere Einzelhandelsimmobilien erworben.



Zum einen wurde das City Center in Northeim (Niedersachsen) akquiriert, welches im Radius von rund 20 Kilometern die wesentliche Einkaufslokalität mit einem breiten Sortiment des täglichen Bedarfs darstellt und sich in einer sehr guten Mikrolage zentral in der Stadt befindet. Von der Gesamtmietfläche von rund 19.750 m² entfällt der wesentliche Teil auf Einzelhandelsflächen, die an einen defensiven Mietermix mit den Ankermietern Netto Marken-Discount (Edeka), Rossmann, Woolworth, KiK sowie H&M und C&A vermietet sind. Darüber hinaus entfällt ein Teil von etwa 5.500 m² auf Wohn- und Büroflächen. Die annualisierte Jahresmiete beträgt aktuell ca. EUR 2,6 Mio. bei einer WALT von rund 4,6 Jahren. Der Leerstand liegt aktuell bei 7%.



Zum anderen wurde ein Fachmarktzentrum in Zittau (Sachsen) mit einer Mietfläche von rund 15.200 m² erworben. Der wesentliche Ankermieter des Objektes ist Kaufland (Schwarz-Gruppe) sowie ein Euronics Store und ein Möbelfachgeschäft. Die annualisierte Jahresmiete beträgt ca. EUR 0,9 Mio. bei einer WALT von etwa 4,4 Jahren. Der aktuelle Leerstand beträgt 8%.



Das Ankaufsvolumen für beide Objekte beträgt insgesamt rund EUR 34 Mio. bei einer jährlichen Gesamtmiete von EUR 3,5 Mio., woraus sich eine Ankaufsrendite von rund 10,3% ergibt.



Somit umfasst das Gesamtportfolio (pro forma) derzeit 171 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von über 980.000 m² und einem Bilanzwert von rund EUR 880 Mio. Das Portfolio erwirtschaftet aktuell eine Jahresmiete von rund EUR 70 Mio.



Die DKR befindet sich darüber hinaus in weiteren konkreten Ankaufsprozessen und erwartet in Kürze weitere Akquisitionen.

(lifePR) (