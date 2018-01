Stuttgart hat eine neue Kult-Location: Jaz Stuttgart hat eröffnet

Musik liegt in der Luft: Das Jaz Stuttgart empfängt seit dem 1. Januar Gäste. Nach einem überaus erfolgreichen Start in Amsterdam feiert die Marke Jaz in the City nun ihr Debüt in Deutschland – Hipp, lässig, trendy und dazu eine Brise Local Touch. Jaz in the City trifft den Puls der Zeit, spiegelt das Lebensgefühl der Stadt wider, inspiriert, belebt, unterhält und begeistert.



Jaz in the City ist mehr als eine Marke, es ist ein Lifestyle – und der ist spürbar bis in jedes der 166 Zimmer und Suiten. SmartTV und Yoga-Kit gehören genauso zur Ausstattung wie state of the art Technologie. „Schneller einchecken, früher erleben“ ist die Devise. Buchung, Aufenthalt, Check-in, Check-out und Bezahlung sind digitalisiert. So kann das Smartphone als Rezeption und Zimmerschlüssel dienen. Digitalisierter Aufenthalt für mehr freie Zeit, um die Stadt zu entdecken.



Unter dem Dach des Wohn- und Hotelturms Cloud No 7, dem neuen Wahrzeichen im Stuttgarter Europaviertel, setzt sich das Haus gekonnt in Szene. Die Cloud No 7 und Jaz in the City stehen symbolisch für den Spirit von Stuttgart. Der perfekte Ausgangsort für Erkundungstouren in der schwäbischen Metropole.



It’s all about Music – Musik ist elementarer Bestandteil der Brand. In allen Bereichen des Hotels ist sie hörbar, sichtbar, erlebbar. Auch im Restaurant- und Bar-Konzept „Rhythms Bar + Kitchen“ ist der Name Programm. Kreativ bis in die Messerspitzen stehen traditionell inspirierte und urbane Gerichte mit lokalen Produkten genauso auf dem Programm wie Live Acts, Konzerte und spontane Sessions. Jaz lebt von der lokalen Musik- und Kulturszene, holt Künstler und ihre Werke ins Haus. Jaz schmückt Räume und Wände mit wechselnden Ausstellungen. Die Cloud No 7 Bar & Lounge auf dem Dach des Hauptgebäudes lädt als neuer Hotspot zu coolen Drinks in entspannter Atmosphäre ein – der atemberaubende Blick über Stuttgart inklusive.



Für Anklang bei Tagungsgästen sorgen drei Konferenzräume („The Base“) mit neuester Präsentationstechnik. Auf der sechsten Etage befinden sich zudem zwei Boardrooms. Eine Wellbeing-Area mit Fitnessgeräten, Sauna, Dampfbad und einem Relax-Bereich lädt zum Entspannen ein.



Hasan Yigit, Vice President Jaz Hotels, freut sich über die Neueröffnung: „Unser Jaz Stuttgart spiegelt das Lebensgefühl der schwäbischen Metropole wider. Es ist chic, modern und trägt die lokale DNA in jedem Detail in sich, sei es im Design, dem gastronomischen oder dem Unterhaltungsangebot. Damit sprechen wir Hotelgäste und Einheimische gleichermaßen an. Das Jaz Stuttgart hat das Zeug zum neuen Hotspot der Stadt.“



Jaz in the City ist eine Marke der Deutschen Hospitality. Jaz bietet ein cooles, modernes Design der Zimmer, einen perfekten Service und die neusten Trends aus der lokalen Food- und Drinks-Szene. Damit spiegelt die junge Hotelmarke das Lebensgefühl der Stadt wider und lebt von der lokalen Musik- und Kulturszene. Das erste Jaz-Hotel hat 2015 in Amsterdam eröffnet. Weitere Marken der Deutschen Hospitality sind Steigenberger Hotels and Resorts mit 61 historischen Traditionshäusern, lebendigen Stadtresidenzen sowie Wellness-Oasen inmitten der Natur und IntercityHotel mit über 40 modernen Stadthotels der gehobenen Mittelklasse jeweils nur wenige Gehminuten entfernt von Bahnhöfen oder Flughäfen.



www.deutschehospitality.com

www.steigenberger.com │ www.intercityhotel.com │ www.jaz-hotel.com

