Mit Bundestagsabgeordneten im Gespräch

Zwei Großveranstaltungen, die sich mit der aktuellen Situation kurz vor der Verkündung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum § 217 StGB befassen, gab es im zurückliegenden Herbst. Während in Berlin die DGHS mit vier Bundestagsabgeordneten diskutierte (S. 4-6), wurde ein paar Wochen zuvor in Karlsruhe zu einer Runde eingeladen, bei der es auch um weltanschauliche Aspekte ging (S. 7-8). Daneben fanden wieder eine Reihe von Gesprächskreisen und Vorträgen statt, über die wie gewohnt in der Rubrik „Aus den Regionen“ berichtet wird (S. 23-25).



Die Rubrik Recht befasst sich mit der alltagsnahen Frage, was juristisch gilt, wenn man zuhause einen Treppenlift einbauen möchte (S. 14-15).



Eine eher philosophische Betrachtung steuert der Jurist Dr. Manfred von Lewinski dieser Ausgabe der DGHS-Verbandszeitschrift „Humanes Leben – Humanes Sterben“ (2020-1) bei. Er widmet sich dem Stichwort „Loslassen“. Neigt sich der Lebensweg dem Ende zu, ist ebendies die letzte große Herausforderung, der sich der Einzelne zu stellen hat (S. 33-34).



Oftmals haben ältere Menschen mit Einsamkeit zu kämpfen. Wie man diese überwinden kann, ist Thema des Service-Artikels (S. 12-13).



Buchbesprechungen, Presseschau und Veranstaltungstipps runden die Zeitschrift wie gewohnt ab. Eine interessante und gewinnbringende Lektüre wünscht Ihnen Ihre HLS-Redaktion!



Journalisten, Schulen und Bibliotheken können die DGHS-Zeitschrift „Humanes Leben – Humanes Sterben“ kostenlos als Print-Ausgabe per Postsendung oder digital als PDF-Datei per E-Mail-Zusendung bestellen. Bitte schreiben Sie dazu an: info@dghs.de.



Die aktuelle Ausgabe ist unter www.dghs.de im Volltext als PDF-Datei herunterladbar.

