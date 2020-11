Die Städte Bad Orb und Geestland sowie die Verbandsgemeinde Birkenfeld sind von der Deutschen Energie-Agentur (dena) als dena-Energieeffizienz-Kommunen ausgezeichnet worden. Mit dem Titel würdigt die dena die Einführung bzw. Fortführung eines Energie- und Klimaschutzmanagementsystems (EKM) in den drei Kommunalverwaltungen. Bad Orb ist Hessens erste Kommune mit dieser Auszeichnung. Mit Geestland und Birkenfeld wurden erstmals Kommunen für den zweiten erfolgreichen Durchlauf des EKM-Kreislaufs rezertifiziert.



Kristina Haverkamp, Geschäftsführerin der dena, übergab die Auszeichnungen am Dienstag im Rahmen des dena-Kongresses in Berlin virtuell an die Bürgermeister der drei Kommunen. „Das dena-Managementsystem hilft Kommunen, systematisch Energie und Kosten zu sparen und so zum Klimaschutz beizutragen. Alle drei Kommunen sind Vorbilder für andere Kreise, Städte und Gemeinden, die ihre Energieeffizienz verbessern wollen. Sie verdeutlichen die großen Potenziale auf kommunaler Ebene. Ihr Beitrag wird zur Erreichung der nationalen und internationalen Klimaschutzziele benötigt. Kommunen übernehmen damit aber auch eine Vorbildfunktion für die Bürgerinnen und Bürger. Wir freuen uns sehr über dieses Engagement“, so Haverkamp.

