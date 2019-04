Pressemitteilung BoxID: 748855 (Deutsch-Arabische Gesellschaft e.V.)

Jerusalem, Jeruschalajim, al-Quds - Über die Wahrnehmung und Verankerung von Palästinabildern im europäischen Bewusstsein

Vortrag von Irit Neidhardt mit Bildern und Filmausschnitten am Dienstag, 14.05.2019 ab 18:30 Uhr, Konferenzsaal der DAG

Einführung: Harald Moritz Bock, DAG-Generalsekretär. Moderation: Botschafter a.D. Dr. Gerhard Fulda, DAG-Vizepräsident



Anschließender Umtrunk. Bitte melden Sie Ihr Kommen an per mail bitte bis zum 10.05.2019



Von Jerusalem haben alle ein Bild, sei es fotografisch, filmisch, politisch oder eine ganz private Erinnerung. Wenn die Stadt, oder generell auch Palästina, Israel oder das Heilige Land, zur Sprache kommen, verläuft die Debatte meist emotionaler als Gespräche über andere Länder, sei es im Privaten oder in der internationalen Politik. Woher rührt der persönliche Bezug? Was macht diese Stadt so außerordentlich? Der Vortrag zeigt anhand von Fotografien und Filmen, die hauptsächlich vor der Nakba entstanden sind, wer Palästina wie dargestellt hat. Es geht um christlich-religiöse Fotografie ebenso wie um britisch-koloniale und zionistische Filme sowie palästinensische Alltags- und Pressefotografie. Irit Neidhardt zeigt die enorme Bandbreite der Interessen hinter den fotografischen und filmischen Bildern auf und erläutert die politischen und ökonomischen Bedingungen für ihre Herstellung und Verbreitung. Anhand der Bildpolitik werden Machtverhältnisse, Besitz und Inbesitznahme, Verdrängung, Vertreibung und Verleugnung im wahrsten Sinne des Wortes sichtbar.



Kurzbiografie: Irit Neidhardt (geb. 1969) studierte Politikwissenschaft, Islamwissenschaft und Ethnologie an der Universität Münster. Sie betreit die internationale Verleih- und Vertriebsfirma mec film (http://www.mecfilm.de) für arabische Filme und arbeitet als Film-Kuratorin und Referentin zum Bereich Kino und Nahost. Irit Neidhardt ist Koproduzentin mehrerer arabischer Dokumentarfilme und Autorin zahlreicher Artikel zum Themengebiet Kino und arabische Welt, in denen sie sich schwerpunktmäßig mit Fragen der Kooperation und Koproduktion zwischen Europa und dem Nahen Osten auseinandersetzt. Sie ist Mitglied in der AG Kino-Gilde, der AG Dok und der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient (DAVO) sowie im wissenschaftlichen Beirat der deutschen Ausgabe des Global Media Journal und Redaktionsmitglied der Vierteljahres-Fachzeitschrift inamo (Informationsprojekt Naher und Mittlerer Osten), darüber hinaus ist sie im Vorstand von Nawras e.V. Als Jurorin bei Filmfestivals und in Vergabekommissionen ist Irit Neidhardt Ägypten, Jordanien, Libanon, Palästina und in Deutschland tätig. Mehr unter http://www.iritneidhardt.de

