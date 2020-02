Pressemitteilung BoxID: 786363 (Deutsch-Arabische Gesellschaft e.V.)

Als Deutsche 14 Jahre in Gaza

Im weltgrößten Freiluftgefängnis der Liebe wegen

Die Autorin Kerstin Winge liest aus ihrem Erstlingswerk „ONE WAY BERLIN – GAZA“ (Acabus-Verlag) am Donnerstag, dem 27. Februar 2020 in der Dorotheenstädtischen Buchhandlung, Turmstr. 5 um 20:00 Uhr in Berlin. Einlass: 19:30 Uhr.



Das Autorengespräch mit der Mutter dreier in Gaza geborener Söhne und ihrem Erstgeborenen führt DAG-Generalsekretär Harald Moritz Bock.



Kurzbiographie: Die Liebe zu Said und die Hoffnung auf privates Glück führen Kerstin Mitte der neunziger Jahre aus dem Osten Berlins in den Gazastreifen. Zusammen mit ihren Söhnen versucht sie, das Leben in einer fremden Kultur und in einer der gefährlichsten Regionen der Welt zu meistern. Der nicht enden wollende Krieg um Land und Religion bestimmt das alltägliche Leben. Durch Kerstins Augen erfahren wir von ihrem täglichen Kampf um das Überleben der Familie. Sie schwankt zwischen der Hoffnung auf bessere Zeiten und der Verzweiflung angesichts einer frauenfeindlichen Männerwelt. Nach und nach verliert sie die Kontrolle über ihr Leben. Und schließlich trifft sie eine Entscheidung, die jeder Mutter das Herz zerreißt ... Gestützt auf ihr Tagebuch verarbeitet sie die Zeit im Gazastreifen, ihre Gedanken und Gefühle, zu einer authentischen Erzählung aus dem Nahen Osten.



Der Eintrittspreis von 5 € für Nicht-DAG-Mitglieder wird beim Erwerb dieses mit 16 € wohlfeilen packenden unter die Haut gehenden „Tagebuchs“ angerechnet.



Link zur Leseprobe: https://www.acabus-verlag.de/_data/Leseprobe_Oneway_Berlin-Gaza.pdf



Anmeldungen bitte bis zum 24. Februar 2020 unter info@d-a-g.de





