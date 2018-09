18.09.18

Das S Hotel befindet sich im Herzen von Taipehs Lifestyle-Destination - dem Songshan Distrikt - und bietet ein alternatives Städteerlebnis - definiert durch erstklassigen Komfort, geprägt von buntem Charakter und fröhlicher Eleganz. Nach den Plänen von Wang Xiao Fei realisiert und nach seiner Frau benannt, wurde die Inneneinrichtung des S Hotel von keinem Geringeren als Designer Phillipe Starck entworfen, der das Anwesen mit Eleganz, Poesie und Humor regelrecht verzaubert. Das Ergebnis: ein Hotel, das den ursprünglichen Kern der taiwanesischen Kultur aufgreift und gleichzeitig in moderne Designsphären führt.

www.designhotels.com/s-hotel



Das von Starck entworfene Innendesign versteht sich als Brücke zwischen Tradition und Moderne, indem es einheimische, taiwanesische Besonderheiten integriert. Starck schuf eine spezielle Atmosphäre, in der die Gäste eine einmalige Kombination aus Kunst, Kultur, Kreativität und Intelligenz erleben. Die Decke und der Teppich – bemalt von der taiwanesischen Künstlerin Kristy Cha-Ray Chu nach der Kultur der Ureinwohner – fallen beim Betreten der Lobby als erstes ins Auge. Ein künstlerisches und anregendes Ambiente, das jeder genießen kann.



Das Hotel verfügt über 103 Zimmer und Suiten, hier können die Gäste das pulsierende Leben der Metropole hinter sich lassen. Erfrischend weiße Hintergründe, akzentuiert mit Senfgelb und übergroße Fenster mit einer Fülle natürlichen Lichts, verleihen jedem Raum ein helles und freundliches Ambiente – verstärkt durch strategisch platzierte große, rosafarbene Spiegel. High-Tech wohin man sieht: Audiosystem von Bang & Olufsen, interaktive LCD-Multimedia-Fernseher und Multimedia-Docking-Ports an den Arbeitsplätzen, die mit spezieller Beleuchtung ausgestattet sind. Elegante Badezimmer mit kraftvollen Regenduschen und Produkten der taiwanesischen Marke Ginger runden das Erlebnis ab.



Sensationell ist die Küche. Frischeste, lokale Produkte werden mit raffinierten französischen Kochtechniken in den zahlreichen Restaurantkonzepten im S Restaurant & Bar, der Whiskey Bar, S Deli und für das In-Room Dining verfeinert. Das Angebot reicht von frischen lokalen Meeresfrüchten und hausgemachten Pasta-Klassikern bis hin zu asiatischen Köstlichkeiten aus der Kindheit der Köche nach überlieferten Familienrezepten. Das kreative Barkeeperteam serviert nicht nur Cocktails, sondern hilft auch bei einer Empfehlung für die außergewöhnlich gute Weinkarte. Für das Geschäftliche stehen Konferenzräume zur Verfügung, im Fitnessbereich steht dann nach einem erlebnisreichen Tag das Work-Out-Programm an. Mit seinem vielfältigen Angebot ist das S Hotel ein echter „Alleskönner“.



Dazu Wang Xiao Fei, Gründer des S Hotels: "Als urbanes Boutique-Designhotel wollen wir die lokale taiwanesische Kultur und Kunst präsentieren. Wir sind erfreut, dass das S Hotel Teil des Design Hotels Portfolio geworden ist. Jedes Detail, von der Kunst über die Ausstattung bis hin zu den Gastronomiekonzepten, deutet auf Taiwans Kreativität hin. Es ist eine gute Partnerschaft - denn es ist bereichernd, Teil einer Community zu sein, die das einzigartige Erlebnis, das wir anbieten, schätzt."



Der Stadtteil Songshan, im Herzen Taipehs, ist Heimat von zahlreichen Designern, Multi-Konzept-Boutiquen und Cafés. Die von Bäumen gesäumte Fujin Street kündigt das aufstrebende Lifestyle-Cluster nördlich des Business Central District an. Vom S Hotel aus ist der Songshan Cultural Park sowie die Taipeh Arena leicht zu erreichen. Warum nicht also auf zu einem Spaziergang durch die aufstrebende Kreativszene der Stadt oder eine der vielen Konzerten und Sportveranstaltungen besuchen? Der Taipeh Songshan Airport liegt nur wenige Minuten entfernt und verbindet zu Zielen in China, Japan und Südkorea.



View more

(lifePR) (